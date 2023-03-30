Экс-советник главы Пентагона увидел скрытый смысл в словах Зеленского

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Зеленский признался, что готов жертвовать жизнями десятков тысяч украинцев
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Владимир Зеленский признался, на какие жертвы готов в Бахмуте, объяснил Дуглас Макгрегор Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский фактически признался, что готов пожертвовать жизнями десятков тысяч граждан своей страны. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, экс-разведчик США Дуглас Макгрегор. Так он интерпретировал слова Зеленского в интервью Associated Press.

«Он [Зеленский] не осознает, какую общественную катастрофу создал. Он фактически говорит, что жертвует десятками тысяч украинских жизней, чтобы создать впечатление, что Украина все еще может победить», — рассказал Дуглас Макгрегор на youtube-канале Judging Freedom. Макгрегор считает, что заявления Зеленского беспочвенны, потому что российская армия сейчас обладает множеством возможностей.

Владимир Зеленский в интервью журналистам издания Associated Press он заявил, что проигрыш украинской армии в Бахмуте (Артемовске) ударит по боевому духу солдат и приведет к полному поражению Украины в конфликте. Также он опасается, что из-за этого проигрыша Украину перестанут поддерживать Соединенные Штаты, а без их помощи победа в конфликте с Россией будет невозможна, передает RT.

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Президент Украины Владимир Зеленский фактически признался, что готов пожертвовать жизнями десятков тысяч граждан своей страны. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, экс-разведчик США Дуглас Макгрегор. Так он интерпретировал слова Зеленского в интервью Associated Press. «Он [Зеленский] не осознает, какую общественную катастрофу создал. Он фактически говорит, что жертвует десятками тысяч украинских жизней, чтобы создать впечатление, что Украина все еще может победить», — рассказал Дуглас Макгрегор на youtube-канале Judging Freedom. Макгрегор считает, что заявления Зеленского беспочвенны, потому что российская армия сейчас обладает множеством возможностей. Владимир Зеленский в интервью журналистам издания Associated Press он заявил, что проигрыш украинской армии в Бахмуте (Артемовске) ударит по боевому духу солдат и приведет к полному поражению Украины в конфликте. Также он опасается, что из-за этого проигрыша Украину перестанут поддерживать Соединенные Штаты, а без их помощи победа в конфликте с Россией будет невозможна, передает RT.
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