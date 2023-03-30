Экс-советник главы Пентагона увидел скрытый смысл в словах Зеленского

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Зеленский признался, что готов жертвовать жизнями десятков тысяч украинцев

30 марта 2023 в 09:17 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский признался, на какие жертвы готов в Бахмуте, объяснил Дуглас Макгрегор Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский фактически признался, что готов пожертвовать жизнями десятков тысяч граждан своей страны. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, экс-разведчик США Дуглас Макгрегор. Так он интерпретировал слова Зеленского в интервью Associated Press. «Он [Зеленский] не осознает, какую общественную катастрофу создал. Он фактически говорит, что жертвует десятками тысяч украинских жизней, чтобы создать впечатление, что Украина все еще может победить», — рассказал Дуглас Макгрегор на youtube-канале Judging Freedom. Макгрегор считает, что заявления Зеленского беспочвенны, потому что российская армия сейчас обладает множеством возможностей. Владимир Зеленский в интервью журналистам издания Associated Press он заявил, что проигрыш украинской армии в Бахмуте (Артемовске) ударит по боевому духу солдат и приведет к полному поражению Украины в конфликте. Также он опасается, что из-за этого проигрыша Украину перестанут поддерживать Соединенные Штаты, а без их помощи победа в конфликте с Россией будет невозможна, передает RT.

Президент Украины Владимир Зеленский фактически признался, что готов пожертвовать жизнями десятков тысяч граждан своей страны. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, экс-разведчик США Дуглас Макгрегор. Так он интерпретировал слова Зеленского в интервью Associated Press. «Он [Зеленский] не осознает, какую общественную катастрофу создал. Он фактически говорит, что жертвует десятками тысяч украинских жизней, чтобы создать впечатление, что Украина все еще может победить», — рассказал Дуглас Макгрегор на youtube-канале Judging Freedom. Макгрегор считает, что заявления Зеленского беспочвенны, потому что российская армия сейчас обладает множеством возможностей. Владимир Зеленский в интервью журналистам издания Associated Press он заявил, что проигрыш украинской армии в Бахмуте (Артемовске) ударит по боевому духу солдат и приведет к полному поражению Украины в конфликте. Также он опасается, что из-за этого проигрыша Украину перестанут поддерживать Соединенные Штаты, а без их помощи победа в конфликте с Россией будет невозможна, передает RT.