Из-за маркетплейсов в Тюмени резко вырос спрос на курьеров

Спрос на услуги грузовых перевозок увеличился по сравнению с прошлым годом на 20% Фото: Анна Майорова © URA.RU

Из-за растущей популярности интернет-торговли в Тюмени резко вырос спрос на транспортные услуги. Такую информацию предоставили аналитики сервиса «Авито». По их данным, по сравнению с прошлым годом рост составил плюс 20%.

«Согласно исследованиям „Авито Услуг“, только в марте этого года по сравнению с показателями 2022 года в Тюмени спрос на коммерческие перевозки вырос на 20%», — рассказывают аналитики. Чтобы осуществить коммерческие перевозки грузов, частные предприниматели и крупный бизнес все чаще ищут подрядчиков на онлайн-сервисах по поиску сотрудников.

Растущий спрос на транспортные услуги эксперты связывают, прежде всего, с активным развитием электронной торговли и рынка доставок товаров из интернет-магазинов. «Кроме того, такие услуги востребованы среди продавцов и производителей, которые работают с маркетплейсами: предпринимателям необходимы перевозчики для транспортировки товаров до складов и пунктов выдачи», — рассказали в «Авито».

По данным популярных сервисов по поиску работу, сейчас в Тюмени открыто более 200 вакансий по направлению «Грузоперевозки». Требуются как специалисты по логистике, там и водители грузового транспорта.