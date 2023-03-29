Из-за маркетплейсов в Тюмени резко вырос спрос на курьеров

Из-за растущей популярности интернет-торговли в Тюмени резко вырос спрос на транспортные услуги. Такую информацию предоставили аналитики сервиса «Авито». По их данным, по сравнению с прошлым годом рост составил плюс 20%.
«Согласно исследованиям „Авито Услуг“, только в марте этого года по сравнению с показателями 2022 года в Тюмени спрос на коммерческие перевозки вырос на 20%», — рассказывают аналитики. Чтобы осуществить коммерческие перевозки грузов, частные предприниматели и крупный бизнес все чаще ищут подрядчиков на онлайн-сервисах по поиску сотрудников.
Растущий спрос на транспортные услуги эксперты связывают, прежде всего, с активным развитием электронной торговли и рынка доставок товаров из интернет-магазинов. «Кроме того, такие услуги востребованы среди продавцов и производителей, которые работают с маркетплейсами: предпринимателям необходимы перевозчики для транспортировки товаров до складов и пунктов выдачи», — рассказали в «Авито».
По данным популярных сервисов по поиску работу, сейчас в Тюмени открыто более 200 вакансий по направлению «Грузоперевозки». Требуются как специалисты по логистике, там и водители грузового транспорта.
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