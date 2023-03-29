В Екатеринбурге не смогли продать ТРЦ «Алатырь»

Электронный аукцион по продаже ООО «Астерия», которому принадлежит торгово-развлекательный центр «Алатырь» в Екатеринбурге, признали несостоявшимся. Желающих купить ТРЦ не нашлось, следует из протокола о результатах проведения процедуры на сайте Российского аукционного дома.
«Заявок не поступило. Организатором аукциона принято решение признать аукцион несостоявшимся», — говорится в протоколе.
«Алатырь» выставили на продажу в ноябре 2022 года. Его начальная цена составляла 1 750 000 000 рублей. Шаг на повышение — 5 млн рублей.
Ранее менеджеры «Газпромбанка» подавали многомиллиардный иск к владельцам «Алатыря». Значительная его часть состояла из процентов, начисленных на долг компании «Амбер». Ее представители должны были выплатить эту сумму в рамках обязательств по кредиту.
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