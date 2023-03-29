29 марта 2023

В Екатеринбурге не смогли продать ТРЦ «Алатырь»

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний Екатеринбург, трц алатырь
Желающих купить торговый центр «Алатырь» не нашлось Фото:

Электронный аукцион по продаже ООО «Астерия», которому принадлежит торгово-развлекательный центр «Алатырь» в Екатеринбурге, признали несостоявшимся. Желающих купить ТРЦ не нашлось, следует из протокола о результатах проведения процедуры на сайте Российского аукционного дома.

«Заявок не поступило. Организатором аукциона принято решение признать аукцион несостоявшимся», — говорится в протоколе.

«Алатырь» выставили на продажу в ноябре 2022 года. Его начальная цена составляла 1 750 000 000 рублей. Шаг на повышение — 5 млн рублей.

Ранее менеджеры «Газпромбанка» подавали многомиллиардный иск к владельцам «Алатыря». Значительная его часть состояла из процентов, начисленных на долг компании «Амбер». Ее представители должны были выплатить эту сумму в рамках обязательств по кредиту.

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Электронный аукцион по продаже ООО «Астерия», которому принадлежит торгово-развлекательный центр «Алатырь» в Екатеринбурге, признали несостоявшимся. Желающих купить ТРЦ не нашлось, следует из протокола о результатах проведения процедуры на сайте Российского аукционного дома. «Заявок не поступило. Организатором аукциона принято решение признать аукцион несостоявшимся», — говорится в протоколе. «Алатырь» выставили на продажу в ноябре 2022 года. Его начальная цена составляла 1 750 000 000 рублей. Шаг на повышение — 5 млн рублей. Ранее менеджеры «Газпромбанка» подавали многомиллиардный иск к владельцам «Алатыря». Значительная его часть состояла из процентов, начисленных на долг компании «Амбер». Ее представители должны были выплатить эту сумму в рамках обязательств по кредиту.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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