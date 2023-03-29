На федеральной трассе из Тюмени в Омск закроют проезд по всем полосам

30 марта 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Проехать по участкам трассы нельзя будет в обоих направлениях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ночь на 1 апреля будет полностью закрыто движение на двух участках трассы Р-402 из Тюмени в Омск. Причина — установка пешеходных переходов. Об этом URA.RU сообщили в «Уралуправтодоре». Перекрытия продлятся по 40 минут. «В ночь на 1 апреля на трассе Р-402 Тюмень—Ялуторовск—Ишим—Омск планируется временное закрытие движения транспорта. Причина — проведение работ по установке надземных пешеходных переходов», — сообщили URA.RU в «Уралуправтодоре». Ограничение введут дважды, с 00:00 до 00:40 и с 02:30 до 03:10. В первом случае перекроют участок на 49-м километре трассы (возле села Киево), во втором — на 57-м километре (вблизи села Беркут). Проехать нельзя будет в обоих направлениях.

В ночь на 1 апреля будет полностью закрыто движение на двух участках трассы Р-402 из Тюмени в Омск. Причина — установка пешеходных переходов. Об этом URA.RU сообщили в «Уралуправтодоре». Перекрытия продлятся по 40 минут. «В ночь на 1 апреля на трассе Р-402 Тюмень—Ялуторовск—Ишим—Омск планируется временное закрытие движения транспорта. Причина — проведение работ по установке надземных пешеходных переходов», — сообщили URA.RU в «Уралуправтодоре». Ограничение введут дважды, с 00:00 до 00:40 и с 02:30 до 03:10. В первом случае перекроют участок на 49-м километре трассы (возле села Киево), во втором — на 57-м километре (вблизи села Беркут). Проехать нельзя будет в обоих направлениях.