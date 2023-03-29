29 марта 2023

На федеральной трассе из Тюмени в Омск закроют проезд по всем полосам

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Торжественное открытие путепровода ЖБИ. Курган , проезд закрыт, жби, путепровод жби
Проехать по участкам трассы нельзя будет в обоих направлениях Фото:

В ночь на 1 апреля будет полностью закрыто движение на двух участках трассы Р-402 из Тюмени в Омск. Причина — установка пешеходных переходов. Об этом URA.RU сообщили в «Уралуправтодоре». Перекрытия продлятся по 40 минут.

«В ночь на 1 апреля на трассе Р-402 Тюмень—Ялуторовск—Ишим—Омск планируется временное закрытие движения транспорта. Причина — проведение работ по установке надземных пешеходных переходов», — сообщили URA.RU в «Уралуправтодоре».

Ограничение введут дважды, с 00:00 до 00:40 и с 02:30 до 03:10. В первом случае перекроют участок на 49-м километре трассы (возле села Киево), во втором — на 57-м километре (вблизи села Беркут). Проехать нельзя будет в обоих направлениях.

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В ночь на 1 апреля будет полностью закрыто движение на двух участках трассы Р-402 из Тюмени в Омск. Причина — установка пешеходных переходов. Об этом URA.RU сообщили в «Уралуправтодоре». Перекрытия продлятся по 40 минут. «В ночь на 1 апреля на трассе Р-402 Тюмень—Ялуторовск—Ишим—Омск планируется временное закрытие движения транспорта. Причина — проведение работ по установке надземных пешеходных переходов», — сообщили URA.RU в «Уралуправтодоре». Ограничение введут дважды, с 00:00 до 00:40 и с 02:30 до 03:10. В первом случае перекроют участок на 49-м километре трассы (возле села Киево), во втором — на 57-м километре (вблизи села Беркут). Проехать нельзя будет в обоих направлениях.
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