В Екатеринбурге пропал журналист The Wall Street Journal. Фото

30 марта 2023

Журналист Гершкович не выходит на связь последние девять часов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович перестал выходить на связь после того, как взял интервью у местного пиарщика Ярослава Ширшикова. Об этом мужчина сообщил в своих социальных сетях. «Пару недель назад я давал интервью журналисту из The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, сопровождал его по городу, знакомил с некоторыми другими героями. Его интересовало, в первую очередь, отношение к ЧВК „Вагнер" в обществе», — заявил Ширишиков. По его словам, после встречи Эван поработал в Екатеринбурге еще несколько дней и улетел в Москву. После этого ночью пиарщику позвонил некий «сэр по имени Томас» из Лондона и заявил, что Гершкович вернулся в среду в Екатеринбург и перестал выходить на связь. «Он оставил в редакции мой телефон на случай, если что-то случится. И тут я понимаю, что мы с Эваном обедали в „Буковском" и совсем рядом не только мой офис, но и офис еще одного героя материала. Нетрудно предположить, что в малознакомом городе человек пойдет по знакомым местам, да?» — заявил Ширшиков. По словам мужчины, журналист также просил о дополнительной встрече, которая должна была состояться 30 марта. Однако Гершкович никому не отвечал последние девять часов. «Алармизм — не моя стихия, но, по-моему, нужно уже что-то предпринимать. Тем более, раз человек, доверяя мне, оставил коллегам мой номер, на всякий случай, который, к сожалению, случился», — подытожил пиарщик. Судя по личной странице Гершковича в соцсети «ВКонтакте», последний раз онлайн он был сутки назад. Корреспондент направил запрос в редакцию The Wall Street Journal, однако на момент публикации ответа не поступало. Иностранные журналисты не в первый раз прилетают в Екатеринбург для исследования. Так, российский корреспондент датского издания Berlingske Эмиль Роттбелль посещала столицу Урала в июле 2022 года, чтобы понять, как изменился город спустя три года после протестов в сквере. Гершкович приехал в Екатеринбург, чтобы писать об отношении россиян к ЧВК «Вагнер» Фото: личная страница Эвана Гершковича во «ВКонтакте»

