Журналист The Wall Street Journal пытался шпионить за главным танковым заводом РФ 30 марта 2023 в 13:59 Размер текста - 17 + Силовики ФСБ задержали журналиста, предотвратив шпионаж Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal Журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, задержанный в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже, пытался добыть информацию о работе «Уралвагонзавода», который считается главным танковым заводом РФ. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Среди прочего, ему вменяют шпионаж за важнейшими предприятиями, в их числе „Уралвагонзавод“. Но планы журналиста сорвали бойцы ФСБ», — сообщил собеседник агентства. Гершкович приехал в Екатеринбург для общения со сторонниками и получения информации для правительства США. По официальным данным, силовики успели остановить предполагаемого шпиона. Официальных комментариев от The Wall Street Journal на момент публикации не появлялось. URA.RU готово предоставить представителям газеты возможность осветить свою позицию происходящего. Информация о пропаже журналиста появилась утром 30 марта. Позднее Центр общественных связей ФСБ официально сообщил, что Гершкович собирал информацию, составляющую государственную тайну. Речь шла о предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Ранее в Екатеринбург приезжал швейцарский журналист Маркус Акерет, который готовил материал о городе. По данным источника в силовых структурах, попытки шпионажа активно пресекаются, а иностранные журналисты теряют возможность получать какие-либо секретные сведения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, задержанный в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже, пытался добыть информацию о работе «Уралвагонзавода», который считается главным танковым заводом РФ. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Среди прочего, ему вменяют шпионаж за важнейшими предприятиями, в их числе „Уралвагонзавод“. Но планы журналиста сорвали бойцы ФСБ», — сообщил собеседник агентства. Гершкович приехал в Екатеринбург для общения со сторонниками и получения информации для правительства США. По официальным данным, силовики успели остановить предполагаемого шпиона. Официальных комментариев от The Wall Street Journal на момент публикации не появлялось. URA.RU готово предоставить представителям газеты возможность осветить свою позицию происходящего. Информация о пропаже журналиста появилась утром 30 марта. Позднее Центр общественных связей ФСБ официально сообщил, что Гершкович собирал информацию, составляющую государственную тайну. Речь шла о предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Ранее в Екатеринбург приезжал швейцарский журналист Маркус Акерет, который готовил материал о городе. По данным источника в силовых структурах, попытки шпионажа активно пресекаются, а иностранные журналисты теряют возможность получать какие-либо секретные сведения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям