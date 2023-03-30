Кремль прокомментировал задержание журналиста The Wall Street Journal

Кремль: ФСБ поймала журналиста The Wall Street Journal с поличным

30 марта 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сообщил, что журналист был пойман с поличным Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал задержание журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, отметив, что его «взяли с поличным». Соответствующее заявление он сделал в ходе конференц-колла. «Это прерогатива ФСБ, от них было заявление. Здесь нам нечего добавить. Единственное, что могу сказать, — что его взяли с поличным, насколько нам известно», — ответил Песков. Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. По версии ФСБ, Гершкович пытался добыть сведения для правительства США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал задержание журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, отметив, что его «взяли с поличным». Соответствующее заявление он сделал в ходе конференц-колла. «Это прерогатива ФСБ, от них было заявление. Здесь нам нечего добавить. Единственное, что могу сказать, — что его взяли с поличным, насколько нам известно», — ответил Песков. Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. По версии ФСБ, Гершкович пытался добыть сведения для правительства США.