Кремль прокомментировал задержание журналиста The Wall Street Journal

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал задержание журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, отметив, что его «взяли с поличным». Соответствующее заявление он сделал в ходе конференц-колла.
«Это прерогатива ФСБ, от них было заявление. Здесь нам нечего добавить. Единственное, что могу сказать, — что его взяли с поличным, насколько нам известно», — ответил Песков.
Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. По версии ФСБ, Гершкович пытался добыть сведения для правительства США.
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