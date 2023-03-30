Кремль прокомментировал задержание журналиста The Wall Street Journal

Кремль: ФСБ поймала журналиста The Wall Street Journal с поличным
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков сообщил, что журналист был пойман с поличным Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал задержание журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, отметив, что его «взяли с поличным». Соответствующее заявление он сделал в ходе конференц-колла.

«Это прерогатива ФСБ, от них было заявление. Здесь нам нечего добавить. Единственное, что могу сказать, — что его взяли с поличным, насколько нам известно», — ответил Песков.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. По версии ФСБ, Гершкович пытался добыть сведения для правительства США.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал задержание журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, отметив, что его «взяли с поличным». Соответствующее заявление он сделал в ходе конференц-колла. «Это прерогатива ФСБ, от них было заявление. Здесь нам нечего добавить. Единственное, что могу сказать, — что его взяли с поличным, насколько нам известно», — ответил Песков. Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. По версии ФСБ, Гершкович пытался добыть сведения для правительства США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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