29 марта 2023

Курганцы изменили аптечку бойцов СВО с помощью новых технологий

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной призывной пункт. Курган, армия, призыв, призывники, новобранцы, военкомат, вооруженные силы, призывная кампания, военный комиссариат по курганской области, служба в армии
Курганцы меняют аптечку с помощью 3D-принтера Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Педагоги из курганского центра для одаренных детей улучшают аптечку бойцов специальной военной операции (СВО) с помощью новых технологий. Об этом рассказал глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Педагоги центра для одаренных детей и молодежи „Созвездие“ из села Чумляк Щучанского округа и технопарка „Кванториум“ из Кургана освоили выпуск на 3D-принтере пластиковых контейнеров. Они созданы для шприц-тюбика противошокового набора, который входит в аптечку первой помощи бойцов СВО», — указано в после канала «силаVправде (V. Шумков)».

Губернатор сообщает, что контейнер позволит применить лекарство даже раненному в бою военнослужащему. Курганские педагоги поговорили с начальником одной из медицинских бригад, в которой рассказали, что противошоковый набор тяжело использовать в полевых условиях.

О разработке курганцы узнали из социальных сетей. Для реализации задумки они связались с разработчиками и получили схемы для печати на 3D-принтере. Шумков отмечает, что первая партия состоит из 600 контейнеров, первые 300 штур отправят в начале апреля.

URA.RU писало ранее, что губернатор Шумков показал, как курганцы помогают маскировать бойцов СВО. Жители региона делают маскировочные сетки, которые потом пойдут военнослужащим.

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Педагоги из курганского центра для одаренных детей улучшают аптечку бойцов специальной военной операции (СВО) с помощью новых технологий. Об этом рассказал глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Педагоги центра для одаренных детей и молодежи „Созвездие“ из села Чумляк Щучанского округа и технопарка „Кванториум“ из Кургана освоили выпуск на 3D-принтере пластиковых контейнеров. Они созданы для шприц-тюбика противошокового набора, который входит в аптечку первой помощи бойцов СВО», — указано в после канала «силаVправде (V. Шумков)». Губернатор сообщает, что контейнер позволит применить лекарство даже раненному в бою военнослужащему. Курганские педагоги поговорили с начальником одной из медицинских бригад, в которой рассказали, что противошоковый набор тяжело использовать в полевых условиях. О разработке курганцы узнали из социальных сетей. Для реализации задумки они связались с разработчиками и получили схемы для печати на 3D-принтере. Шумков отмечает, что первая партия состоит из 600 контейнеров, первые 300 штур отправят в начале апреля. URA.RU писало ранее, что губернатор Шумков показал, как курганцы помогают маскировать бойцов СВО. Жители региона делают маскировочные сетки, которые потом пойдут военнослужащим.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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