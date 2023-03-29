Курганцы изменили аптечку бойцов СВО с помощью новых технологий

Курганцы меняют аптечку с помощью 3D-принтера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Педагоги из курганского центра для одаренных детей улучшают аптечку бойцов специальной военной операции (СВО) с помощью новых технологий. Об этом рассказал глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Педагоги центра для одаренных детей и молодежи „Созвездие“ из села Чумляк Щучанского округа и технопарка „Кванториум“ из Кургана освоили выпуск на 3D-принтере пластиковых контейнеров. Они созданы для шприц-тюбика противошокового набора, который входит в аптечку первой помощи бойцов СВО», — указано в после канала «силаVправде (V. Шумков)».

Губернатор сообщает, что контейнер позволит применить лекарство даже раненному в бою военнослужащему. Курганские педагоги поговорили с начальником одной из медицинских бригад, в которой рассказали, что противошоковый набор тяжело использовать в полевых условиях.

О разработке курганцы узнали из социальных сетей. Для реализации задумки они связались с разработчиками и получили схемы для печати на 3D-принтере. Шумков отмечает, что первая партия состоит из 600 контейнеров, первые 300 штур отправят в начале апреля.

URA.RU писало ранее, что губернатор Шумков показал, как курганцы помогают маскировать бойцов СВО. Жители региона делают маскировочные сетки, которые потом пойдут военнослужащим.