01 февраля 2023

Губернатор Шумков показал, как курганцы помогают маскировать бойцов СВО. Фото, видео

Губернатор Вадим Шумков: в Кургане готовят новую помощь бойцам СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стадион Энергетик. Курган , шумков вадим
Губернатор Шумков показал, что в Курганской области готовят для бойцов СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Курганской области Вадим Шумков показал, как делают маскировочные сетки для военнослужащих на специальной военной операции. Об этом сообщается в telegram-канале главы региона «силаVправде (V. Шумков)»

«После совещания со специалистами по делам молодежи подростки и работники образования вместе делают маскировочные сетки для наших военнослужащих. Молодцы, ребята», — указано в посте губернатора Шумкова.

Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор присутствовал на возложении цветов в честь годовщины победы советских солдат в Сталинградской битве. Шумков назвал эту победу переломным моментом для мировой истории. Помимо губернатора, на мероприятии были глава города Елена Ситникова и курганские чиновники.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Ее объявил президент России Владимир Путин. Ее цель, как пояснил глава страны, заключается в защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

После совещания курганский губернатор посмотрел на плетения маскировочных сеток для бойцов СВО
Фото:

О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков показал, как делают маскировочные сетки для военнослужащих на специальной военной операции. Об этом сообщается в telegram-канале главы региона «силаVправде (V. Шумков)» «После совещания со специалистами по делам молодежи подростки и работники образования вместе делают маскировочные сетки для наших военнослужащих. Молодцы, ребята», — указано в посте губернатора Шумкова. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор присутствовал на возложении цветов в честь годовщины победы советских солдат в Сталинградской битве. Шумков назвал эту победу переломным моментом для мировой истории. Помимо губернатора, на мероприятии были глава города Елена Ситникова и курганские чиновники. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Ее объявил президент России Владимир Путин. Ее цель, как пояснил глава страны, заключается в защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...