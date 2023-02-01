Губернатор Шумков показал, как курганцы помогают маскировать бойцов СВО. Фото, видео

Губернатор Вадим Шумков: в Кургане готовят новую помощь бойцам СВО

02 февраля 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

Губернатор Шумков показал, что в Курганской области готовят для бойцов СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Курганской области Вадим Шумков показал, как делают маскировочные сетки для военнослужащих на специальной военной операции. Об этом сообщается в telegram-канале главы региона «силаVправде (V. Шумков)» «После совещания со специалистами по делам молодежи подростки и работники образования вместе делают маскировочные сетки для наших военнослужащих. Молодцы, ребята», — указано в посте губернатора Шумкова. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор присутствовал на возложении цветов в честь годовщины победы советских солдат в Сталинградской битве. Шумков назвал эту победу переломным моментом для мировой истории. Помимо губернатора, на мероприятии были глава города Елена Ситникова и курганские чиновники. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Ее объявил президент России Владимир Путин. Ее цель, как пояснил глава страны, заключается в защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. После совещания курганский губернатор посмотрел на плетения маскировочных сеток для бойцов СВО Фото: telegram-канал Вадима Шумкова «силаVправде (V. Шумков)»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков показал, как делают маскировочные сетки для военнослужащих на специальной военной операции. Об этом сообщается в telegram-канале главы региона «силаVправде (V. Шумков)» «После совещания со специалистами по делам молодежи подростки и работники образования вместе делают маскировочные сетки для наших военнослужащих. Молодцы, ребята», — указано в посте губернатора Шумкова. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор присутствовал на возложении цветов в честь годовщины победы советских солдат в Сталинградской битве. Шумков назвал эту победу переломным моментом для мировой истории. Помимо губернатора, на мероприятии были глава города Елена Ситникова и курганские чиновники. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Ее объявил президент России Владимир Путин. Ее цель, как пояснил глава страны, заключается в защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.