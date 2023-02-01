Губернатор Курганской области Вадим Шумков показал, как делают маскировочные сетки для военнослужащих на специальной военной операции. Об этом сообщается в telegram-канале главы региона «силаVправде (V. Шумков)»
«После совещания со специалистами по делам молодежи подростки и работники образования вместе делают маскировочные сетки для наших военнослужащих. Молодцы, ребята», — указано в посте губернатора Шумкова.
Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор присутствовал на возложении цветов в честь годовщины победы советских солдат в Сталинградской битве. Шумков назвал эту победу переломным моментом для мировой истории. Помимо губернатора, на мероприятии были глава города Елена Ситникова и курганские чиновники.
Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Ее объявил президент России Владимир Путин. Ее цель, как пояснил глава страны, заключается в защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.
После совещания курганский губернатор посмотрел на плетения маскировочных сеток для бойцов СВО
Губернатор Курганской области Вадим Шумков показал, как делают маскировочные сетки для военнослужащих на специальной военной операции. Об этом сообщается в telegram-канале главы региона «силаVправде (V. Шумков)» «После совещания со специалистами по делам молодежи подростки и работники образования вместе делают маскировочные сетки для наших военнослужащих. Молодцы, ребята», — указано в посте губернатора Шумкова. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор присутствовал на возложении цветов в честь годовщины победы советских солдат в Сталинградской битве. Шумков назвал эту победу переломным моментом для мировой истории. Помимо губернатора, на мероприятии были глава города Елена Ситникова и курганские чиновники. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Ее объявил президент России Владимир Путин. Ее цель, как пояснил глава страны, заключается в защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.