Вооруженные силы Украины (ВСУ) ничего не смогут сделать для предотвращения собственного поражения в конфликте с Россией. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
«Все уже на своих местах. Решительное поражение Украины неизбежно. Украинские войска буквально ничего не смогут сделать, чтобы помешать России их уничтожить», — подчеркнул Скотт Риттер в интервью youtube-каналу Red Pilled TV. Также он обратил внимание, что поражение Киева станет для США ударом «лицом в грязь». Риттер обратил внимание на тот факт, что Вашингтон оказывает поддержку Украине, но это ей не поможет. Фактическое поражение для Киева станет для США «политическим поражением», уточнил американский офицер в отставке.
Ранее сообщалось, что российские войска своими действиями разрушают связь между подразделениями ВСУ. Украинский военнослужащий в интервью немецкому каналу также рассказывал о масштабных потерях среди украинских сил.
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ничего не смогут сделать для предотвращения собственного поражения в конфликте с Россией. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. «Все уже на своих местах. Решительное поражение Украины неизбежно. Украинские войска буквально ничего не смогут сделать, чтобы помешать России их уничтожить», — подчеркнул Скотт Риттер в интервью youtube-каналу Red Pilled TV. Также он обратил внимание, что поражение Киева станет для США ударом «лицом в грязь». Риттер обратил внимание на тот факт, что Вашингтон оказывает поддержку Украине, но это ей не поможет. Фактическое поражение для Киева станет для США «политическим поражением», уточнил американский офицер в отставке. Ранее сообщалось, что российские войска своими действиями разрушают связь между подразделениями ВСУ. Украинский военнослужащий в интервью немецкому каналу также рассказывал о масштабных потерях среди украинских сил.