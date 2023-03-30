Экс-разведчик США Риттер предрек неизбежное уничтожение ВСУ

30 марта 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Поражение Украины в борьбе с РФ неизбежно, заявил Скотт Риттер Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) ничего не смогут сделать для предотвращения собственного поражения в конфликте с Россией. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. «Все уже на своих местах. Решительное поражение Украины неизбежно. Украинские войска буквально ничего не смогут сделать, чтобы помешать России их уничтожить», — подчеркнул Скотт Риттер в интервью youtube-каналу Red Pilled TV. Также он обратил внимание, что поражение Киева станет для США ударом «лицом в грязь». Риттер обратил внимание на тот факт, что Вашингтон оказывает поддержку Украине, но это ей не поможет. Фактическое поражение для Киева станет для США «политическим поражением», уточнил американский офицер в отставке. Ранее сообщалось, что российские войска своими действиями разрушают связь между подразделениями ВСУ. Украинский военнослужащий в интервью немецкому каналу также рассказывал о масштабных потерях среди украинских сил.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ничего не смогут сделать для предотвращения собственного поражения в конфликте с Россией. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. «Все уже на своих местах. Решительное поражение Украины неизбежно. Украинские войска буквально ничего не смогут сделать, чтобы помешать России их уничтожить», — подчеркнул Скотт Риттер в интервью youtube-каналу Red Pilled TV. Также он обратил внимание, что поражение Киева станет для США ударом «лицом в грязь». Риттер обратил внимание на тот факт, что Вашингтон оказывает поддержку Украине, но это ей не поможет. Фактическое поражение для Киева станет для США «политическим поражением», уточнил американский офицер в отставке. Ранее сообщалось, что российские войска своими действиями разрушают связь между подразделениями ВСУ. Украинский военнослужащий в интервью немецкому каналу также рассказывал о масштабных потерях среди украинских сил.