Экс-разведчик США Риттер предрек неизбежное уничтожение ВСУ

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, ВСУ, наемник, stock
Поражение Украины в борьбе с РФ неизбежно, заявил Скотт Риттер Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ничего не смогут сделать для предотвращения собственного поражения в конфликте с Россией. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Все уже на своих местах. Решительное поражение Украины неизбежно. Украинские войска буквально ничего не смогут сделать, чтобы помешать России их уничтожить», — подчеркнул Скотт Риттер в интервью youtube-каналу Red Pilled TV. Также он обратил внимание, что поражение Киева станет для США ударом «лицом в грязь». Риттер обратил внимание на тот факт, что Вашингтон оказывает поддержку Украине, но это ей не поможет. Фактическое поражение для Киева станет для США «политическим поражением», уточнил американский офицер в отставке.

Ранее сообщалось, что российские войска своими действиями разрушают связь между подразделениями ВСУ. Украинский военнослужащий в интервью немецкому каналу также рассказывал о масштабных потерях среди украинских сил.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ничего не смогут сделать для предотвращения собственного поражения в конфликте с Россией. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. «Все уже на своих местах. Решительное поражение Украины неизбежно. Украинские войска буквально ничего не смогут сделать, чтобы помешать России их уничтожить», — подчеркнул Скотт Риттер в интервью youtube-каналу Red Pilled TV. Также он обратил внимание, что поражение Киева станет для США ударом «лицом в грязь». Риттер обратил внимание на тот факт, что Вашингтон оказывает поддержку Украине, но это ей не поможет. Фактическое поражение для Киева станет для США «политическим поражением», уточнил американский офицер в отставке. Ранее сообщалось, что российские войска своими действиями разрушают связь между подразделениями ВСУ. Украинский военнослужащий в интервью немецкому каналу также рассказывал о масштабных потерях среди украинских сил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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