Политолог Михайлов оценил качество дезорганизации ВСУ войсками России

Российские бойцы в ходе спецоперации на Украине уничтожают узлы связи украинских боевиков, лишая их подразделения возможности держать оперативную связь. Таким образом ВС РФ вносят дезорганизацию в работу ВСУ, что позволит быстрее захватить укрепрайоны. Такое мнение выразил политолог Евгений Михайлов.
«Отмечу уничтожение узла связи в Донецкой Народной Республике и четырех пунктов управления украинских подразделений. Это большой успех, он внесет дезорганизацию в воинские подразделения. Удары нанесли по командным пунктам как раз там, где мы начинаем ломать систему обороны украинской армии. Это поможет нам быстрее взять укрепрайоны и выполнить поставленные президентом задачи», — передает слова Михайлова телеканал 360.
Политолог отметил, что узел связи в ДНР — серьезный штаб с натовским оборудованием, распределявший команды и задачи, которые передавали из узла связи в Киеве. По его словам, сейчас российские войска работают над уничтожением пунктов управления, узлов связи в местах боевых действий. Он считает, что этот факт говорит о вступлении в активную фазу слома украинской обороны и подготовке к окончательному завершению освобождения Донбасса.
Сейчас Вооруженные силы Украины несут большие потери в боях за Бахмут. Об этом рассказывал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, уточняя, что за месяц украинские войска только в боях под Бахмутом теряют порядка 10-11 тысяч человек. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ не сможет сопротивляться России без поддержки США. Он заявил, что потеря Бахмута может стать политическим поражением и снизить боевой настрой украинских войск.
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