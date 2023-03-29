Политолог Михайлов оценил качество дезорганизации ВСУ войсками России

Политолог Михайлов: ВС РФ успешно лишают ВСУ возможности поддерживать связь

30 марта 2023 в 02:28 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожают узлы связи украинских боевиков, заявил политолог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские бойцы в ходе спецоперации на Украине уничтожают узлы связи украинских боевиков, лишая их подразделения возможности держать оперативную связь. Таким образом ВС РФ вносят дезорганизацию в работу ВСУ, что позволит быстрее захватить укрепрайоны. Такое мнение выразил политолог Евгений Михайлов. «Отмечу уничтожение узла связи в Донецкой Народной Республике и четырех пунктов управления украинских подразделений. Это большой успех, он внесет дезорганизацию в воинские подразделения. Удары нанесли по командным пунктам как раз там, где мы начинаем ломать систему обороны украинской армии. Это поможет нам быстрее взять укрепрайоны и выполнить поставленные президентом задачи», — передает слова Михайлова телеканал 360. Политолог отметил, что узел связи в ДНР — серьезный штаб с натовским оборудованием, распределявший команды и задачи, которые передавали из узла связи в Киеве. По его словам, сейчас российские войска работают над уничтожением пунктов управления, узлов связи в местах боевых действий. Он считает, что этот факт говорит о вступлении в активную фазу слома украинской обороны и подготовке к окончательному завершению освобождения Донбасса. Сейчас Вооруженные силы Украины несут большие потери в боях за Бахмут. Об этом рассказывал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, уточняя, что за месяц украинские войска только в боях под Бахмутом теряют порядка 10-11 тысяч человек. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ не сможет сопротивляться России без поддержки США. Он заявил, что потеря Бахмута может стать политическим поражением и снизить боевой настрой украинских войск. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские бойцы в ходе спецоперации на Украине уничтожают узлы связи украинских боевиков, лишая их подразделения возможности держать оперативную связь. Таким образом ВС РФ вносят дезорганизацию в работу ВСУ, что позволит быстрее захватить укрепрайоны. Такое мнение выразил политолог Евгений Михайлов. «Отмечу уничтожение узла связи в Донецкой Народной Республике и четырех пунктов управления украинских подразделений. Это большой успех, он внесет дезорганизацию в воинские подразделения. Удары нанесли по командным пунктам как раз там, где мы начинаем ломать систему обороны украинской армии. Это поможет нам быстрее взять укрепрайоны и выполнить поставленные президентом задачи», — передает слова Михайлова телеканал 360. Политолог отметил, что узел связи в ДНР — серьезный штаб с натовским оборудованием, распределявший команды и задачи, которые передавали из узла связи в Киеве. По его словам, сейчас российские войска работают над уничтожением пунктов управления, узлов связи в местах боевых действий. Он считает, что этот факт говорит о вступлении в активную фазу слома украинской обороны и подготовке к окончательному завершению освобождения Донбасса. Сейчас Вооруженные силы Украины несут большие потери в боях за Бахмут. Об этом рассказывал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, уточняя, что за месяц украинские войска только в боях под Бахмутом теряют порядка 10-11 тысяч человек. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ не сможет сопротивляться России без поддержки США. Он заявил, что потеря Бахмута может стать политическим поражением и снизить боевой настрой украинских войск.