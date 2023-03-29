Солдат ВСУ рассказал Deutche Welle* о десятках тысяч погибших сослуживцев

29 марта 2023 в 23:53 Размер текста - 17 +

Солдат ВСУ сообщил о масштабных потерях военнослужащих Украины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский военнослужащий рассказал в интервью немецкому каналу о масштабных потерях среди ВСУ, сообщив о десятках тысяч погибших. Видео с его комментарием опубликовано Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). «Страшно. И думаешь о десятках тысяч погибших. Думаешь и о тех, кто вечером с тобой курили сигарету, а через несколько часов их нет», — сказал в интервью изданию солдат ВСУ. Ранее о колоссальных потерях украинской армии сообщал The Wall Street Journal. По словам журналистов издания, солдаты ВСУ признавались, что не понимают за что гибнут. О больших потерях в рядах ВСУ сообщал и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, уточняя, что за месяц украинские войска только в боях под Бахмутом теряют порядка 10-11 тысяч человек. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ не сможет сопротивляться России без поддержки США. Он заявил, что потеря Бахмута может стать политическим поражением и снизить боевой настрой украинских войск. *Признан в России СМИ-иноагентом

Украинский военнослужащий рассказал в интервью немецкому каналу о масштабных потерях среди ВСУ, сообщив о десятках тысяч погибших. Видео с его комментарием опубликовано Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). «Страшно. И думаешь о десятках тысяч погибших. Думаешь и о тех, кто вечером с тобой курили сигарету, а через несколько часов их нет», — сказал в интервью изданию солдат ВСУ. Ранее о колоссальных потерях украинской армии сообщал The Wall Street Journal. По словам журналистов издания, солдаты ВСУ признавались, что не понимают за что гибнут. О больших потерях в рядах ВСУ сообщал и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, уточняя, что за месяц украинские войска только в боях под Бахмутом теряют порядка 10-11 тысяч человек. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ не сможет сопротивляться России без поддержки США. Он заявил, что потеря Бахмута может стать политическим поражением и снизить боевой настрой украинских войск. *Признан в России СМИ-иноагентом