В Челябинске следователя, участвовавшего в смертельной драке, отпустили из СИЗО домой

Кирилла Зубкова отпустили под домашний арест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный райсуд Челябинска 30 марта отпустил из СИЗО под домашний арест следователя Кирилла Зубкова, обвиняемого в убийстве по неосторожности. Как сообщил URA.RU участник заседания, суд отклонил ходатайство гособвинения о продлении срока содержания Зубкова под стражей до сентября.

«Адвокат Зубкова просил суд о смягчении меры пресечения в отношении своего подопечного. В ходатайстве он отметил, что следственные действия закончены, и держать Зубкова под стражей не обязательно. Он может находиться под домашним арестом. Судья Неля Яруллина удовлетворила ходатайство», — рассказал участник заседания.

Гособвинение, в свою очередь, настаивало на продлении меры пресечения в виде содержания под стражей на полгода. Позиция прокурора заключалась в том, что до сих пор есть основания полагать, что Зубков может воспользоваться служебными связами чтобы избежать ответственности.

Зубков обвиняется в том, что ночью 28 мая 2022 года во время драки нанес удар жителю Копейска Владимиру Гончарову, от которого тот скончался. По этому же делу привлекается его коллега Дмитрий Зыков, которого обвиняют в побоях. И если ходатайство адвоката Зубкова удовлетворили, то все просьбы защитника Зыкова были отклонены. Он просил суд вернуть дело в прокуратуру для дополнительного расследования и выделить дело его подопечного в отдельное производство. При этом сам Зыков свою вину в нанесении побоев не признал.

Следователи были задержаны в конце мая 2022 года сотрудниками ППС. Оба были помещены в СИЗО. Однако, адвокаты Зыкова смогли доказать непричастность их подопечного к убийству. Ему переквалифицировали статью на менее тяжкую и выпустили из СИЗО. Помимо этого Зыкова восстановили на работе и даже выплатили компенсацию за вынужденный отпуск, который он провел под арестом.