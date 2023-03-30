Журналист The Wall Street Journal Гершкович проведет в СИЗО два месяца

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Суд отправил журналиста в СИЗО Фото:
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В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

Задержанный в Екатеринбурге журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович арестован почти на два месяца Лефортовским райсудом Москвы по делу о шпионаже. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток. То есть до 29 мая 2023 года», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции».

По данным источника URA.RU, дело в отношении Гершковича засекречено и будет рассматриваться в закрытых судебных заседаниях. Это связано с деталями действий Гершковича, предположительно, пытавшегося получить доступ к секретным данным.

URA.RU обратилось к представителю Лефортовского суда Москвы. Ответ на момент публикации не поступил.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По официальным данным, журналист по поручению правительства США пытался добыть информацию о предприятиях оборонно-промышленного комплекса РФ.

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Задержанный в Екатеринбурге журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович арестован почти на два месяца Лефортовским райсудом Москвы по делу о шпионаже. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. «Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток. То есть до 29 мая 2023 года», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции». По данным источника URA.RU, дело в отношении Гершковича засекречено и будет рассматриваться в закрытых судебных заседаниях. Это связано с деталями действий Гершковича, предположительно, пытавшегося получить доступ к секретным данным. URA.RU обратилось к представителю Лефортовского суда Москвы. Ответ на момент публикации не поступил. Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По официальным данным, журналист по поручению правительства США пытался добыть информацию о предприятиях оборонно-промышленного комплекса РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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