Путин поручил обеспечить Россию лекарствами

Нужно увеличить производство лекарств, в том числе и с целью независимости от иностранных предприятий, отметил Путин
В России необходимо увеличить производство отечественных медицинских субстанций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Нужно увеличить долю выпуска отечественных медицинских субстанций, чтобы стать независимым от иностранных предприятий», — подчеркнул Владимир Путин во время открытия новых фармацевтических производств в Калининградской области, Мордовии и Санкт-Петербурге. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24».
Ранее сообщалось, что средняя стоимость домашней аптечки в РФ за год выросла на 16%. Она составляет 913 рублей.
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