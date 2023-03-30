Путин поручил обеспечить Россию лекарствами

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Послание федеральному собранию. Челябинск, путин в телевизоре
Нужно увеличить производство лекарств, в том числе и с целью независимости от иностранных предприятий, отметил Путин Фото:

В России необходимо увеличить производство отечественных медицинских субстанций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нужно увеличить долю выпуска отечественных медицинских субстанций, чтобы стать независимым от иностранных предприятий», — подчеркнул Владимир Путин во время открытия новых фармацевтических производств в Калининградской области, Мордовии и Санкт-Петербурге. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24».

Ранее сообщалось, что средняя стоимость домашней аптечки в РФ за год выросла на 16%. Она составляет 913 рублей.

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В России необходимо увеличить производство отечественных медицинских субстанций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Нужно увеличить долю выпуска отечественных медицинских субстанций, чтобы стать независимым от иностранных предприятий», — подчеркнул Владимир Путин во время открытия новых фармацевтических производств в Калининградской области, Мордовии и Санкт-Петербурге. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Ранее сообщалось, что средняя стоимость домашней аптечки в РФ за год выросла на 16%. Она составляет 913 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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