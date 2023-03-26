«Ведомости»: домашняя аптечка за год подорожала на 16%

27 марта 2023 в 03:50 Размер текста - 17 +

Стоимость аптечки в феврале составила 913 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Средняя стоимость домашней аптечки за год выросла на 16% и в феврале составила 913 рублей, подсчитали «Ведомости» на основе данных базы Росстата на февраль 2023 года. Уточняется, что больше всего выросла цена на спазмолитический препарат но-шпа. «Средняя стоимость домашней аптечки составила 913 рублей. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года она подорожала на 16%. Больше всего выросла цена на спазмолитический препарат но-шпа. За год его стоимость увеличилась на 38,5% до 322,1 рублей», — публикуют информацию «Ведомости» на основе данных Росстата. По информации издания, на 31,3% выросла стоимость активированного угля и составила 15,06 рублей, цена на мазь Левомеколь выросла на 12,1% достигла 193,33 рубля. Также указано, что цены на парацетамол выросли на 9,3%, Нимесулид стоит дороже на 9,6%, ибупрофен — на 6,6%. Из медикаментов, которые формально не входят в аптечку, больше всего подорожали йод (+70%), который теперь стоит 43,05 рубля и отечественный анальгин (+35,3%), стоимость которого достигла 28,92 рублей. Выросли цены на перекись (+20,9%), фосфоглив (+33,6%), аспирин (+19,4%). По словам директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, повышение цен на но-шпу и активированный угольный связано с санкционными ограничениями и снижением доступности продуктов. Также он отметил в беседе с изданием, что производство йода в России было остановлено еще в начале 2000-х годов, поэтому затраты на него связаны с экономическим спросом на мировой рынок сырьевых товаров и логистикой. Ранее клинический фармаколог Александр Эдигер рассказал, что в любой домашней аптечке должны быть препараты от боли, аллергии, диуретики, для работы кишечника, антисептики и перевязочные материалы. Для предотвращения дефицита в случае ухода с российского рынка иностранных фармацевтических компаний Минздрав начал собирать данные по лекарствам, которые не выпускаются в стране. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Средняя стоимость домашней аптечки за год выросла на 16% и в феврале составила 913 рублей, подсчитали «Ведомости» на основе данных базы Росстата на февраль 2023 года. Уточняется, что больше всего выросла цена на спазмолитический препарат но-шпа. «Средняя стоимость домашней аптечки составила 913 рублей. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года она подорожала на 16%. Больше всего выросла цена на спазмолитический препарат но-шпа. За год его стоимость увеличилась на 38,5% до 322,1 рублей», — публикуют информацию «Ведомости» на основе данных Росстата. По информации издания, на 31,3% выросла стоимость активированного угля и составила 15,06 рублей, цена на мазь Левомеколь выросла на 12,1% достигла 193,33 рубля. Также указано, что цены на парацетамол выросли на 9,3%, Нимесулид стоит дороже на 9,6%, ибупрофен — на 6,6%. Из медикаментов, которые формально не входят в аптечку, больше всего подорожали йод (+70%), который теперь стоит 43,05 рубля и отечественный анальгин (+35,3%), стоимость которого достигла 28,92 рублей. Выросли цены на перекись (+20,9%), фосфоглив (+33,6%), аспирин (+19,4%). По словам директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, повышение цен на но-шпу и активированный угольный связано с санкционными ограничениями и снижением доступности продуктов. Также он отметил в беседе с изданием, что производство йода в России было остановлено еще в начале 2000-х годов, поэтому затраты на него связаны с экономическим спросом на мировой рынок сырьевых товаров и логистикой. Ранее клинический фармаколог Александр Эдигер рассказал, что в любой домашней аптечке должны быть препараты от боли, аллергии, диуретики, для работы кишечника, антисептики и перевязочные материалы. Для предотвращения дефицита в случае ухода с российского рынка иностранных фармацевтических компаний Минздрав начал собирать данные по лекарствам, которые не выпускаются в стране.