МИД: США не интересовались судьбой арестованного журналиста The Wall Street Journal

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Клипарт. Сургут, пресса, журналистика, свобода слова, удостоверение журналиста, наручники
Вашингтон пока не обращался в МИД РФ по поводу арестованного журналиста Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

Вашингтон не обращался к России по поводу арестованного американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

«Нет, [США] пока не обращались (в МИД РФ по поводу судьбы журналиста Гершковича — прим. URA.RU)», — сказал Евгений Иванов. Его ответ приводит ТАСС,

Ранее сообщалось, что журналист останется в московском СИЗО «Лефортово» и проведет там два месяца. Автор американского издания The Wall Street Journal был задержан в Екатеринбурге по делу о шпионаже 30 марта. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражей.

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Вашингтон не обращался к России по поводу арестованного американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов. «Нет, [США] пока не обращались (в МИД РФ по поводу судьбы журналиста Гершковича — прим. URA.RU)», — сказал Евгений Иванов. Его ответ приводит ТАСС, Ранее сообщалось, что журналист останется в московском СИЗО «Лефортово» и проведет там два месяца. Автор американского издания The Wall Street Journal был задержан в Екатеринбурге по делу о шпионаже 30 марта. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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