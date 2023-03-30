МИД: США не интересовались судьбой арестованного журналиста The Wall Street Journal 30 марта 2023 в 19:27 Размер текста - 17 + Вашингтон пока не обращался в МИД РФ по поводу арестованного журналиста Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal Вашингтон не обращался к России по поводу арестованного американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов. «Нет, [США] пока не обращались (в МИД РФ по поводу судьбы журналиста Гершковича — прим. URA.RU)», — сказал Евгений Иванов. Его ответ приводит ТАСС, Ранее сообщалось, что журналист останется в московском СИЗО «Лефортово» и проведет там два месяца. Автор американского издания The Wall Street Journal был задержан в Екатеринбурге по делу о шпионаже 30 марта. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражей. Вашингтон не обращался к России по поводу арестованного американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов. «Нет, [США] пока не обращались (в МИД РФ по поводу судьбы журналиста Гершковича — прим. URA.RU)», — сказал Евгений Иванов. Его ответ приводит ТАСС, Ранее сообщалось, что журналист останется в московском СИЗО «Лефортово» и проведет там два месяца. Автор американского издания The Wall Street Journal был задержан в Екатеринбурге по делу о шпионаже 30 марта. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям