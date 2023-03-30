МИД: США не интересовались судьбой арестованного журналиста The Wall Street Journal

Вашингтон не обращался к России по поводу арестованного американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.
«Нет, [США] пока не обращались (в МИД РФ по поводу судьбы журналиста Гершковича — прим. URA.RU)», — сказал Евгений Иванов. Его ответ приводит ТАСС,
Ранее сообщалось, что журналист останется в московском СИЗО «Лефортово» и проведет там два месяца. Автор американского издания The Wall Street Journal был задержан в Екатеринбурге по делу о шпионаже 30 марта. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражей.
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