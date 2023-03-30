Арестованный журналист The Wall Street Journal останется в московском СИЗО

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Американский журналист Эван Гершкович будет содержаться в СИЗО «Лефортово» Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

Журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, который был арестован в РФ по делу о шпионаже, будет содержаться в следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово». Об этом сообщают правоохранительные органы.

«Гершкович будет доставлен в СИЗО „Лефортово“. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения», — сказал собеседник агентства ТАСС. Будут проходить следственные мероприятия по уголовному делу о шпионаже.

Ранее сообщалось, что Гершкович арестован почти на два месяца. Он был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже 30 марта 2023 года.

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Журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, который был арестован в РФ по делу о шпионаже, будет содержаться в следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово». Об этом сообщают правоохранительные органы. «Гершкович будет доставлен в СИЗО „Лефортово“. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения», — сказал собеседник агентства ТАСС. Будут проходить следственные мероприятия по уголовному делу о шпионаже. Ранее сообщалось, что Гершкович арестован почти на два месяца. Он был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже 30 марта 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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