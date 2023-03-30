Арестованный журналист The Wall Street Journal останется в московском СИЗО

30 марта 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

Американский журналист Эван Гершкович будет содержаться в СИЗО «Лефортово» Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal Журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, который был арестован в РФ по делу о шпионаже, будет содержаться в следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово». Об этом сообщают правоохранительные органы. «Гершкович будет доставлен в СИЗО „Лефортово“. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения», — сказал собеседник агентства ТАСС. Будут проходить следственные мероприятия по уголовному делу о шпионаже. Ранее сообщалось, что Гершкович арестован почти на два месяца. Он был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже 30 марта 2023 года.

Журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, который был арестован в РФ по делу о шпионаже, будет содержаться в следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово». Об этом сообщают правоохранительные органы. «Гершкович будет доставлен в СИЗО „Лефортово“. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения», — сказал собеседник агентства ТАСС. Будут проходить следственные мероприятия по уголовному делу о шпионаже. Ранее сообщалось, что Гершкович арестован почти на два месяца. Он был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже 30 марта 2023 года.