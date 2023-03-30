США отказались принимать меры против РФ из-за ареста журналиста WSJ

31 марта 2023 в 00:26 Размер текста - 17 +

США не намерены предпринимать действия вокруг ситуации с арестом журналиста, заявил Патель Фото: Ксения Сальникова © URA.RU США не намерены в данный момент предпринимать действия вокруг ситуации с арестом журналиста Эвана Гершковича, кроме выяснения обстоятельств и получения консульского доступа. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Патель, отвечая на вопрос о возможных действиях американских властей в отношении российских СМИ. «В целом мы сосредоточены сейчас на том, чтобы не принимать каких-либо действий, которые не имеют отношения к тому, чтобы понять как можно лучше ситуацию и, самое главное, получить консульский доступ», — сказал Патель в ходе брифинга, трансляция которого опубликована на сайте Госдепа. По его словам, Штаты серьезно воспринимают свободу прессы. Журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге по делу о шпионаже 30 марта. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражей на два месяца. Ранее сообщалось, что журналист останется в московском СИЗО «Лефортово». Президенту США Джо Байдену сообщили о ситуации с арестом американского журналиста, пишет МК . Американский лидер связался с руководством издания и родственниками журналиста. Позже Ведант Патель заявил, что весь Госдепартамент США работает над организацией консульского доступа к арестованному в России американскому журналисту Эвану Гершковичу. Посольство США запросило официальное уведомление об аресте в России по делу о шпионаже журналиста американской газеты, пишет RT. Патель заявил, что РФ должна предоставить уведомление согласно российско-американскому консульскому соглашению. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США не намерены в данный момент предпринимать действия вокруг ситуации с арестом журналиста Эвана Гершковича, кроме выяснения обстоятельств и получения консульского доступа. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Патель, отвечая на вопрос о возможных действиях американских властей в отношении российских СМИ. «В целом мы сосредоточены сейчас на том, чтобы не принимать каких-либо действий, которые не имеют отношения к тому, чтобы понять как можно лучше ситуацию и, самое главное, получить консульский доступ», — сказал Патель в ходе брифинга, трансляция которого опубликована на сайте Госдепа. По его словам, Штаты серьезно воспринимают свободу прессы. Журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге по делу о шпионаже 30 марта. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражей на два месяца. Ранее сообщалось, что журналист останется в московском СИЗО «Лефортово». Президенту США Джо Байдену сообщили о ситуации с арестом американского журналиста, пишет МК. Американский лидер связался с руководством издания и родственниками журналиста. Позже Ведант Патель заявил, что весь Госдепартамент США работает над организацией консульского доступа к арестованному в России американскому журналисту Эвану Гершковичу. Посольство США запросило официальное уведомление об аресте в России по делу о шпионаже журналиста американской газеты, пишет RT. Патель заявил, что РФ должна предоставить уведомление согласно российско-американскому консульскому соглашению.