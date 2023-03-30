В Госдепе заявили, что вся организация работает над проблемами Гершковича

30 марта 2023 в 23:42 Размер текста - 17 +

Госдепартамент планирует добиться доступа к журналисту за несколько дней Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Весь Госдепартамент США работает над организацией консульского доступа к арестованному в России американскому журналисту Эвану Гершковичу. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель. По его словам, добиться доступа можно за несколько дней. «Весь Госдепартамент работает по нескольким направлениям, чтобы это устроить. Самая прискорбная часть этого заключается в административных процедурах и требованиях безопасности, которые есть в России. На то, чтобы это случилось, может уйти несколько дней», — сообщил Патель во время брифинга, трансляция которого опубликована на сайте Госдепартамента. Автор американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге по делу о шпионаже 30 марта. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражей. Ранее сообщалось, что журналист останется в московском СИЗО «Лефортово» и проведет там два месяца. Заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что Вашингтон не обращался к России по поводу арестованного американского журналиста.

Весь Госдепартамент США работает над организацией консульского доступа к арестованному в России американскому журналисту Эвану Гершковичу. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель. По его словам, добиться доступа можно за несколько дней. «Весь Госдепартамент работает по нескольким направлениям, чтобы это устроить. Самая прискорбная часть этого заключается в административных процедурах и требованиях безопасности, которые есть в России. На то, чтобы это случилось, может уйти несколько дней», — сообщил Патель во время брифинга, трансляция которого опубликована на сайте Госдепартамента. Автор американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге по делу о шпионаже 30 марта. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражей. Ранее сообщалось, что журналист останется в московском СИЗО «Лефортово» и проведет там два месяца. Заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что Вашингтон не обращался к России по поводу арестованного американского журналиста.