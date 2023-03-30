Курганцы пожаловались на проблемную УК из-за обрушающейся лестницы в подъезде

Пост о поврежденной лестнице выложен в соцсети (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители дома 38 по улице Дзержинского в Кургане пожаловались на бездействие управляющей компании «Новая волна», которая не предпринимает никаких попыток починить разваливающуюся лестницу в подъезде. Такой пост в соцсети выложил анонимный пользователь.

«Обращение к управляющей компании „Новая волна“, до которой невозможно дозвониться. А если и дозваниваешься, то тебя выслушивают и не предпринимают никаких действий. <…> Дошло до того, что в четвертом подъезде дома номер 38 по улице Дзержинского скоро обрушится лестница», — сообщение опубликовано в группе «Инцидент — Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU направил запрос в управляющую компанию с просьбой прояснить ситуацию по факту обращения граждан. Материал будет дополнен, как только появится ответ.

URA.RU уже писало что представителям «Новой волны» пришлось оправдываться за плохую уборку во дворах. Проблема вскрылась после ухода компании, отвечающей за эти работы. Ранее в мэрии Кургана заявляли, что на «горячую линию» поступает большое количество жалоб от жильцов домов, связанных с «Новой волной». Работа организации находится на особом контроле департамента ЖКХ.