30 марта 2023

Мобилизованные курганцы обратились к землякам из зоны СВО. Видео

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Мобилизованные курганцы поблагодарили земляков за помощь и детские письма Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованные бойцы из Курганской области, проходящие службу в Донецкой Народной республике, поблагодарили земляков за гуманитарную помощь и детские письма. Видеообращением военнослужащих с корреспондентом URA.RU поделился депутат Щучанского округа Михаил Рябков, который встретился с ними на фронте.

«К нам из Щучья приехал наш товарищ Михаил Рябков. Давно знакомы с ним, очень сильно помогает нам. Приезжал в учебку, сейчас приехал уже на фронт. Спасибо за все! Спасибо детям, которые они нам пишут и украшают рисунками. Мы их всегда храним с собой», — сказал один из мобилизованных. Также бойцы поблагодарили за поддержку организацию «Боевое братство» из Челябинской области.

Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Михаил Рябков встретился с бойцами ЧВК «Вагнер» в зоне СВО. Он посетил фронтовой госпиталь, в котором лечатся бойцы и передал медикаменты. Также депутат делился видео, на котором показал разрушенные города Донбасса.

Спецоперация ВС РФ на территории Украины идет более года. Главной задачей российской армии является демилитаризация и денацификация этой страны, заявлял президент России Владимир Путин.

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Мобилизованные бойцы из Курганской области, проходящие службу в Донецкой Народной республике, поблагодарили земляков за гуманитарную помощь и детские письма. Видеообращением военнослужащих с корреспондентом URA.RU поделился депутат Щучанского округа Михаил Рябков, который встретился с ними на фронте. «К нам из Щучья приехал наш товарищ Михаил Рябков. Давно знакомы с ним, очень сильно помогает нам. Приезжал в учебку, сейчас приехал уже на фронт. Спасибо за все! Спасибо детям, которые они нам пишут и украшают рисунками. Мы их всегда храним с собой», — сказал один из мобилизованных. Также бойцы поблагодарили за поддержку организацию «Боевое братство» из Челябинской области. Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Михаил Рябков встретился с бойцами ЧВК «Вагнер» в зоне СВО. Он посетил фронтовой госпиталь, в котором лечатся бойцы и передал медикаменты. Также депутат делился видео, на котором показал разрушенные города Донбасса. Спецоперация ВС РФ на территории Украины идет более года. Главной задачей российской армии является демилитаризация и денацификация этой страны, заявлял президент России Владимир Путин.
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