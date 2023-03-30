Мобилизованные курганцы поблагодарили земляков за помощь и детские письма Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованные бойцы из Курганской области, проходящие службу в Донецкой Народной республике, поблагодарили земляков за гуманитарную помощь и детские письма. Видеообращением военнослужащих с корреспондентом URA.RU поделился депутат Щучанского округа Михаил Рябков, который встретился с ними на фронте.

«К нам из Щучья приехал наш товарищ Михаил Рябков. Давно знакомы с ним, очень сильно помогает нам. Приезжал в учебку, сейчас приехал уже на фронт. Спасибо за все! Спасибо детям, которые они нам пишут и украшают рисунками. Мы их всегда храним с собой», — сказал один из мобилизованных. Также бойцы поблагодарили за поддержку организацию «Боевое братство» из Челябинской области.

Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Михаил Рябков встретился с бойцами ЧВК «Вагнер» в зоне СВО. Он посетил фронтовой госпиталь, в котором лечатся бойцы и передал медикаменты. Также депутат делился видео, на котором показал разрушенные города Донбасса.

Спецоперация ВС РФ на территории Украины идет более года. Главной задачей российской армии является демилитаризация и денацификация этой страны, заявлял президент России Владимир Путин.