29 марта 2023

Курганский депутат встретился с бойцами ЧВК «Вагнер» в зоне спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат из Курганской области посетил военный госпиталь, где лечатся бойцы ЧВК «Вагнер» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат Щучанского округа Курганской области Михаил Рябков совместно с челябинскими врачами Юрием и Алексеем Осташко встретился с бойцами ЧВК «Вагнер» в зоне спецоперации. В рамках визита в Донбасс они посетили госпиталь, в котором проходят лечение военнослужащие, чтобы передать медикаменты и спецсредства. Об этом депутат сообщил корреспонденту URA.RU.

«Ездили в Донбасс, к нашим парням на фронт. Встретились с бойцами ЧВК „Вагнер“, которые лечатся в одном из госпиталей. Передали различные медикаменты, капельницы, операционные каталки, перевязочный материал, дезинфицирующие средства и т. д. Их собрали для военных челябинец Юрий Осташко со своим сыном. Они оба врачи», — рассказал Рябков.

Курганский депутат добавил, что гуманитарную помощь также привезли в детскую онкогематологию в Донецке (ДНР) и в центр реабилитации детей-инвалидов в городе Антрацит (ЛНР). В общем, стоимость груза, доставленного на фронт, составила 8 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что курганский депутат съездил на фронт и показал разрушенные города Донбасса. В ходе поездки в зону СВО он встретился с военкором Сладковым, который передал привет курганцам. Также сообщалось, что в прошлом году челябинский депутат Госдумы посетил госпиталь на передовой, где лечатся бойцы ЧВК «Вагнер».

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Депутат Щучанского округа Курганской области Михаил Рябков совместно с челябинскими врачами Юрием и Алексеем Осташко встретился с бойцами ЧВК «Вагнер» в зоне спецоперации. В рамках визита в Донбасс они посетили госпиталь, в котором проходят лечение военнослужащие, чтобы передать медикаменты и спецсредства. Об этом депутат сообщил корреспонденту URA.RU. «Ездили в Донбасс, к нашим парням на фронт. Встретились с бойцами ЧВК „Вагнер“, которые лечатся в одном из госпиталей. Передали различные медикаменты, капельницы, операционные каталки, перевязочный материал, дезинфицирующие средства и т. д. Их собрали для военных челябинец Юрий Осташко со своим сыном. Они оба врачи», — рассказал Рябков. Курганский депутат добавил, что гуманитарную помощь также привезли в детскую онкогематологию в Донецке (ДНР) и в центр реабилитации детей-инвалидов в городе Антрацит (ЛНР). В общем, стоимость груза, доставленного на фронт, составила 8 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что курганский депутат съездил на фронт и показал разрушенные города Донбасса. В ходе поездки в зону СВО он встретился с военкором Сладковым, который передал привет курганцам. Также сообщалось, что в прошлом году челябинский депутат Госдумы посетил госпиталь на передовой, где лечатся бойцы ЧВК «Вагнер».
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© Служба новостей «URA.RU»
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