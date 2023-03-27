27 марта 2023

Курганский депутат показал разрушенные города Донбасса. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мариуполь. Украина, донбасс, мариуполь
Курганский депутат побывал в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат Щучанского муниципального округа Курганской области Михаил Рябков показал разрушенные города Донбасса. Видео из зоны СВО он поделился на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Обстановка в Донбассе нашими глазами. То немногое, что можно показать», — написал на своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно разрушенные дома, здания и гражданскую и военную технику.

Ранее URA.RU писало, что депутат Михаил Рябков из Курганской области побывал в зоне спецоперации на Украине. На передовой он встретился с военкором Сладковым. Журналист, участвующий в боевых действиях передал привет Кургану и назвал город великим местом. Также сообщалось, что военные из зоны СВО обратились к курганскому депутату и поблагодарили за тепловизор.

Специальная военная операция проводится на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее главной целью является защита населения Донбасса от геноцида киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.

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Депутат Щучанского муниципального округа Курганской области Михаил Рябков показал разрушенные города Донбасса. Видео из зоны СВО он поделился на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Обстановка в Донбассе нашими глазами. То немногое, что можно показать», — написал на своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно разрушенные дома, здания и гражданскую и военную технику. Ранее URA.RU писало, что депутат Михаил Рябков из Курганской области побывал в зоне спецоперации на Украине. На передовой он встретился с военкором Сладковым. Журналист, участвующий в боевых действиях передал привет Кургану и назвал город великим местом. Также сообщалось, что военные из зоны СВО обратились к курганскому депутату и поблагодарили за тепловизор. Специальная военная операция проводится на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее главной целью является защита населения Донбасса от геноцида киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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