Кремль обратил внимание на призывы разместить ядерное оружие на Украине

31 марта 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

В Кремле ответили на призывы разместить ядерное оружие США на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле обратили внимание на петицию на сайте президента Украины с призывом размесить ядерное оружие США на территории страны. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопроc URA.RU, Россия расценивает это как «гипотетическую опасность». «Не ко всем петициям, которые там [на сайте президента Украины] появляются, можно относиться серьезно. Но сама по себе активация этой темы — это не новые элементы. Давайте вспомним: два года назад на Мюнхенской конференции о такой возможности говорил сам [президент Украины Владимир] Зеленский. Это еще одна очень опасная тенденция. Это гипотетическая опасность, на которую наша страна не может не обращать внимания», — пояснил Песков. Накануне на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом разместить в стране ядерное оружие США. Чтобы Зеленский мог ее официально рассмотреть, петиция должна набрать 25 тысяч голосов за три месяца.

В Кремле обратили внимание на петицию на сайте президента Украины с призывом размесить ядерное оружие США на территории страны. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопроc URA.RU, Россия расценивает это как «гипотетическую опасность». «Не ко всем петициям, которые там [на сайте президента Украины] появляются, можно относиться серьезно. Но сама по себе активация этой темы — это не новые элементы. Давайте вспомним: два года назад на Мюнхенской конференции о такой возможности говорил сам [президент Украины Владимир] Зеленский. Это еще одна очень опасная тенденция. Это гипотетическая опасность, на которую наша страна не может не обращать внимания», — пояснил Песков. Накануне на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом разместить в стране ядерное оружие США. Чтобы Зеленский мог ее официально рассмотреть, петиция должна набрать 25 тысяч голосов за три месяца.