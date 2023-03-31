Кремль обратил внимание на призывы разместить ядерное оружие на Украине

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Дмитрий Песков. Москва, песков дмитрий
В Кремле ответили на призывы разместить ядерное оружие США на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кремле обратили внимание на петицию на сайте президента Украины с призывом размесить ядерное оружие США на территории страны. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопроc URA.RU, Россия расценивает это как «гипотетическую опасность».

«Не ко всем петициям, которые там [на сайте президента Украины] появляются, можно относиться серьезно. Но сама по себе активация этой темы — это не новые элементы. Давайте вспомним: два года назад на Мюнхенской конференции о такой возможности говорил сам [президент Украины Владимир] Зеленский. Это еще одна очень опасная тенденция. Это гипотетическая опасность, на которую наша страна не может не обращать внимания», — пояснил Песков.

Накануне на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом разместить в стране ядерное оружие США. Чтобы Зеленский мог ее официально рассмотреть, петиция должна набрать 25 тысяч голосов за три месяца.

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В Кремле обратили внимание на петицию на сайте президента Украины с призывом размесить ядерное оружие США на территории страны. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопроc URA.RU, Россия расценивает это как «гипотетическую опасность». «Не ко всем петициям, которые там [на сайте президента Украины] появляются, можно относиться серьезно. Но сама по себе активация этой темы — это не новые элементы. Давайте вспомним: два года назад на Мюнхенской конференции о такой возможности говорил сам [президент Украины Владимир] Зеленский. Это еще одна очень опасная тенденция. Это гипотетическая опасность, на которую наша страна не может не обращать внимания», — пояснил Песков. Накануне на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом разместить в стране ядерное оружие США. Чтобы Зеленский мог ее официально рассмотреть, петиция должна набрать 25 тысяч голосов за три месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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