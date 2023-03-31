Столтенберг поздравил Финляндию со скорым вступлением в НАТО

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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг, stock
Столтенберг заявил, что Финляндия может вступить в НАТО в течение нескольких дней Фото:
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Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Финляндия вступит в НАТО в течение нескольких дней после ратификации протокола о членстве страны в альянсе нижней палатой парламента Турции. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Финляндия формально вступит в альянс в ближайшие дни», — сказал Йенс Столтенберг в видеообращении. Голосование в нижней палате парламента Турции произошло в ночь на 31 марта. Таким образом, все страны проголосовали по вопросу вступления Финляндии в НАТО.

После начала спецоперации России на Украине Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. 29 марта президент Финляндии выразил надежду на скорое вступление страны в военный альянс. Тогда он заявил, что Турция примет положительное решение.

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Финляндия вступит в НАТО в течение нескольких дней после ратификации протокола о членстве страны в альянсе нижней палатой парламента Турции. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Финляндия формально вступит в альянс в ближайшие дни», — сказал Йенс Столтенберг в видеообращении. Голосование в нижней палате парламента Турции произошло в ночь на 31 марта. Таким образом, все страны проголосовали по вопросу вступления Финляндии в НАТО. После начала спецоперации России на Украине Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. 29 марта президент Финляндии выразил надежду на скорое вступление страны в военный альянс. Тогда он заявил, что Турция примет положительное решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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