Столтенберг поздравил Финляндию со скорым вступлением в НАТО

Финляндия вступит в НАТО в течение нескольких дней после ратификации протокола о членстве страны в альянсе нижней палатой парламента Турции. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Финляндия формально вступит в альянс в ближайшие дни», — сказал Йенс Столтенберг в видеообращении. Голосование в нижней палате парламента Турции произошло в ночь на 31 марта. Таким образом, все страны проголосовали по вопросу вступления Финляндии в НАТО.
После начала спецоперации России на Украине Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. 29 марта президент Финляндии выразил надежду на скорое вступление страны в военный альянс. Тогда он заявил, что Турция примет положительное решение.
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