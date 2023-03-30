30 марта 2023

Двое тюменцев из ревности забили до смерти знакомого

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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Тюменцы отправятся в места заключения на 10 и 9 лет Фото:

Два жителя Тюмени избили знакомого за то, что тот приставал к их спутнице. Об этом в своем telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. После избиения мужчину вынесли в коридор, где тот скончался от полученных травм.

«Из материалов дела следует, что 13 февраля 2022 года Терехин и Ямкин, находясь в нетрезвом состоянии, в квартире дома по ул. Бабарынка г. Тюмени, из-за того, что гражданин С. приставал к гражданке Р., из ревности нанесли несколько ударов тупыми твердыми предметами по голове гражданина С.», — говорится в сообщении.

После драки мужчины вынесли знакомого в коридор, где тот скончался от полученных травм. По заключению суда, мужчины отправились в места лишения свободы: Терехина заключили под стражу на 10 лет, его подельника Ямкина — на 9 лет.

Ранее агентство рассказывало о том, что двое мужчин из села Аромашево (Тюменская область) избили своего знакомого, а затем украли у него паспорт и бытовую технику. Потерпевший также скончался на месте от полученных травм.

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Два жителя Тюмени избили знакомого за то, что тот приставал к их спутнице. Об этом в своем telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. После избиения мужчину вынесли в коридор, где тот скончался от полученных травм. «Из материалов дела следует, что 13 февраля 2022 года Терехин и Ямкин, находясь в нетрезвом состоянии, в квартире дома по ул. Бабарынка г. Тюмени, из-за того, что гражданин С. приставал к гражданке Р., из ревности нанесли несколько ударов тупыми твердыми предметами по голове гражданина С.», — говорится в сообщении. После драки мужчины вынесли знакомого в коридор, где тот скончался от полученных травм. По заключению суда, мужчины отправились в места лишения свободы: Терехина заключили под стражу на 10 лет, его подельника Ямкина — на 9 лет. Ранее агентство рассказывало о том, что двое мужчин из села Аромашево (Тюменская область) избили своего знакомого, а затем украли у него паспорт и бытовую технику. Потерпевший также скончался на месте от полученных травм.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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