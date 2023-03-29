В Тюменской области злоумышленники украли паспорт у трупа

Мужчины убили хозяина дома, в котором пьянствовали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Двое мужчин из села Аромашево (Тюменская область) избили до смерти своего знакомого, а затем украли у него паспорт и бытовую технику. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. Преступление произошло в январе, расследование почти окончено.

«В ночь на 27 января мужчины 1987 и 1986 годов рождения, находясь в частном доме в селе Аромашево, в ходе распития алкоголя нанесли множественные удары хозяину дома, ранее знакомому мужчине 1960 года рождения. Он скончался на месте, а гости похитили паспорт потерпевшего, а также часть бытовой техники», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления.

С места преступления мужчины скрылись, однако вскоре решили вернуться и забрать из дома холодильник. О подозрительных визитерах в полицию сообщили соседи убитого, а приехавшие силовики задержали мужчин. Как выяснилось позднее, один из арестованных также ранее угрожал убить свою сожительницу.

В ближайшее время мужчинам будет предъявлено обвинение и они пойдут под суд. В деле сразу несколько статей УК РФ: «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», «Угроза убийством», «Похищение у гражданина паспорта», «Покушение на кражу» и «Кража имущества с причинением значительного ущерба».