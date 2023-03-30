30 марта 2023
29 марта 2023

В мэрии ЯНАО назначили нового политического замглавы

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, чиновница, женские руки
Руководитель телерадиокомпании стала заместителем главы Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Руководитель телерадиокомпании «Надым» Наталья Соколова заняла пост заместителя главы по внутренней политике в администрации Надымского района ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил источник в политкругах.

«В Надыме назначили нового зама по внутренней политики. Им стала руководитель местного телеканала „Надым“ Наталья Соколова», — сообщил источник.

В администрации района агентству подтвердили информацию. «Наталья Юрьевна Соколова назначена на должность заместителя главы администрации Надымского района 30 марта. Временно исполнение должностных обязанностей директора МАУ „Телерадиокомпания Надым“ возложено на заместителя директора учреждения Андрея Сергеевича Загатова», — прокомментировать в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что замглавы по внутренней политике в Надыме Игорь Пучкунов покинул пост после двух лет работы и переехал в другой город. На это место назначили выходца из Тюмени Владислава Черкашина, который позже также подал в отставку.

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Руководитель телерадиокомпании «Надым» Наталья Соколова заняла пост заместителя главы по внутренней политике в администрации Надымского района ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил источник в политкругах. «В Надыме назначили нового зама по внутренней политики. Им стала руководитель местного телеканала „Надым“ Наталья Соколова», — сообщил источник. В администрации района агентству подтвердили информацию. «Наталья Юрьевна Соколова назначена на должность заместителя главы администрации Надымского района 30 марта. Временно исполнение должностных обязанностей директора МАУ „Телерадиокомпания Надым“ возложено на заместителя директора учреждения Андрея Сергеевича Загатова», — прокомментировать в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что замглавы по внутренней политике в Надыме Игорь Пучкунов покинул пост после двух лет работы и переехал в другой город. На это место назначили выходца из Тюмени Владислава Черкашина, который позже также подал в отставку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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