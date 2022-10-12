Чиновник из Тюмени, получивший новые полномочия, покинул свой пост в ЯНАО

Мэрию Надыма покинул заместитель главы Владислав Черкашин

12 октября 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Выходец из Тюмени Владислав Черкашин подал в отставку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Отставки в администрации Надымского района ЯНАО продолжаются — очередной замглавы покинул свой пост. Как сообщил агентству инсайдер в политтусовке района, сегодня последний день в администрации дорабатывает Владислав Черкашин. «Главу района Дмитрия Жаромских упрекают в несправедливой смене кадров в администрации и предвзятом отношении к сотрудникам. Из-за этого бегут заместители главы и начальники отделов. После ухода заместителя Игоря Пучкунова, его полномочия перешли Владиславу Черкашину. Однако, спустя месяц, Черкашин сам подал в отставку», — сообщил агентству инсайдер. В администрации агентству прокомментировали информацию. «Заместитель главы администрации Надымского района Владислав Григорьевич Черкашин написал заявление об увольнении по собственному желанию с 12 октября», — ответили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что из администрации Надыма ушел Игорь Пучкунов, курировавший работу управлений общей политики и молодежи. Его полномочия перешли выходцу из Тюмени Владиславу Черкашину. Также сообщалось, что жена Дмитрия Жаромских Ирина Граф займет место в ТИК Надыма.

Отставки в администрации Надымского района ЯНАО продолжаются — очередной замглавы покинул свой пост. Как сообщил агентству инсайдер в политтусовке района, сегодня последний день в администрации дорабатывает Владислав Черкашин. «Главу района Дмитрия Жаромских упрекают в несправедливой смене кадров в администрации и предвзятом отношении к сотрудникам. Из-за этого бегут заместители главы и начальники отделов. После ухода заместителя Игоря Пучкунова, его полномочия перешли Владиславу Черкашину. Однако, спустя месяц, Черкашин сам подал в отставку», — сообщил агентству инсайдер. В администрации агентству прокомментировали информацию. «Заместитель главы администрации Надымского района Владислав Григорьевич Черкашин написал заявление об увольнении по собственному желанию с 12 октября», — ответили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что из администрации Надыма ушел Игорь Пучкунов, курировавший работу управлений общей политики и молодежи. Его полномочия перешли выходцу из Тюмени Владиславу Черкашину. Также сообщалось, что жена Дмитрия Жаромских Ирина Граф займет место в ТИК Надыма.