Чиновник из Тюмени, получивший новые полномочия, покинул свой пост в ЯНАО

Мэрию Надыма покинул заместитель главы Владислав Черкашин
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция с начальником Управления жилищно-коммунального хозяйства А.В. Медведевым. Курган, депутат, чиновник, уходит, смена работы
Выходец из Тюмени Владислав Черкашин подал в отставку Фото:
новость из сюжета
Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Отставки в администрации Надымского района ЯНАО продолжаются — очередной замглавы покинул свой пост. Как сообщил агентству инсайдер в политтусовке района, сегодня последний день в администрации дорабатывает Владислав Черкашин.

«Главу района Дмитрия Жаромских упрекают в несправедливой смене кадров в администрации и предвзятом отношении к сотрудникам. Из-за этого бегут заместители главы и начальники отделов. После ухода заместителя Игоря Пучкунова, его полномочия перешли Владиславу Черкашину. Однако, спустя месяц, Черкашин сам подал в отставку», — сообщил агентству инсайдер.

В администрации агентству прокомментировали информацию. «Заместитель главы администрации Надымского района Владислав Григорьевич Черкашин написал заявление об увольнении по собственному желанию с 12 октября», — ответили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что из администрации Надыма ушел Игорь Пучкунов, курировавший работу управлений общей политики и молодежи. Его полномочия перешли выходцу из Тюмени Владиславу Черкашину. Также сообщалось, что жена Дмитрия Жаромских Ирина Граф займет место в ТИК Надыма.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Отставки в администрации Надымского района ЯНАО продолжаются — очередной замглавы покинул свой пост. Как сообщил агентству инсайдер в политтусовке района, сегодня последний день в администрации дорабатывает Владислав Черкашин. «Главу района Дмитрия Жаромских упрекают в несправедливой смене кадров в администрации и предвзятом отношении к сотрудникам. Из-за этого бегут заместители главы и начальники отделов. После ухода заместителя Игоря Пучкунова, его полномочия перешли Владиславу Черкашину. Однако, спустя месяц, Черкашин сам подал в отставку», — сообщил агентству инсайдер. В администрации агентству прокомментировали информацию. «Заместитель главы администрации Надымского района Владислав Григорьевич Черкашин написал заявление об увольнении по собственному желанию с 12 октября», — ответили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что из администрации Надыма ушел Игорь Пучкунов, курировавший работу управлений общей политики и молодежи. Его полномочия перешли выходцу из Тюмени Владиславу Черкашину. Также сообщалось, что жена Дмитрия Жаромских Ирина Граф займет место в ТИК Надыма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...