Экс-депутат пермского заксобрания будет разгонять тучи над Москвой

Бывшему пермскому депутату Удальеву определили круг обязанностей на посту в мэрии Москвы

31 марта 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

Антон Удальев стал главным за погоду в Москве Фото: Сергей Русанов © URA.RU Экс-глава комитета заксобрания Пермского края по развитию инфраструктуры Антон Удальев, сложивший полномочия ради работы в Москве, официально трудоустроился. Он, как и говорили источники URA.RU, стал заместителем главы департамента ЖКХ Москвы. На портале мэра столицы описаны сферы, которые теперь курирует Удальев. Одна из его обязанностей улучшение погоды. «В департаменте курирует вопросы организации проведения работ по улучшению погодных условий в праздничные дни», — гласит один из пунктов. Также Удальев, кроме прочего, отвечает за уборку и утилизацию снега в Москве и чистку столицы. О переезде Удальева в Москву стало известно в конце января. На февральском заседании заксобрания он сложил депутатские полномочия. О том, что он станет замначальника департамента ЖКХ, источники URA.RU рассказывали в середине марта.

Экс-глава комитета заксобрания Пермского края по развитию инфраструктуры Антон Удальев, сложивший полномочия ради работы в Москве, официально трудоустроился. Он, как и говорили источники URA.RU, стал заместителем главы департамента ЖКХ Москвы. На портале мэра столицы описаны сферы, которые теперь курирует Удальев. Одна из его обязанностей улучшение погоды. «В департаменте курирует вопросы организации проведения работ по улучшению погодных условий в праздничные дни», — гласит один из пунктов. Также Удальев, кроме прочего, отвечает за уборку и утилизацию снега в Москве и чистку столицы. О переезде Удальева в Москву стало известно в конце января. На февральском заседании заксобрания он сложил депутатские полномочия. О том, что он станет замначальника департамента ЖКХ, источники URA.RU рассказывали в середине марта.