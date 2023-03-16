Бывший пермский депутат Удальев официально трудоустроился в мэрию Москвы

Антон Удальев был избран по округу №17 Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Экс-глава комитета заксобрания Пермского края по развитию инфраструктуры Антон Удальев с 20 марта выходит на работу в мэрию Москвы. Об этом сообщил источник в политэлитах. Он займет пост заместителя руководителя департамента ЖКХ.

«В понедельник у Удальева первый рабочий день», — отметил источник. Антон Удальев не ответил на звонок URA.RU.

О том, что Удальев переходит на работу в Москву, стало известно в конце января. Он сложил полномочия на февральском заседании заксобрания. В комитете его сменил советник губернатора Павел Черепанов. Обсуждается, что в округе №17, который представлял Удальев, основным кандидатом будет саночник Альберт Демченко. Ранее Удальев работал вице-премьером по ЖКХ в правительстве экс-губернатора Максима Решетникова