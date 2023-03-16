16 марта 2023

Бывший пермский депутат Удальев официально трудоустроился в мэрию Москвы

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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, удальев антон
Антон Удальев был избран по округу №17 Фото:

Экс-глава комитета заксобрания Пермского края по развитию инфраструктуры Антон Удальев с 20 марта выходит на работу в мэрию Москвы. Об этом сообщил источник в политэлитах. Он займет пост заместителя руководителя департамента ЖКХ.

«В понедельник у Удальева первый рабочий день», — отметил источник. Антон Удальев не ответил на звонок URA.RU.

О том, что Удальев переходит на работу в Москву, стало известно в конце января. Он сложил полномочия на февральском заседании заксобрания. В комитете его сменил советник губернатора Павел Черепанов. Обсуждается, что в округе №17, который представлял Удальев, основным кандидатом будет саночник Альберт Демченко. Ранее Удальев работал вице-премьером по ЖКХ в правительстве экс-губернатора Максима Решетникова

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Экс-глава комитета заксобрания Пермского края по развитию инфраструктуры Антон Удальев с 20 марта выходит на работу в мэрию Москвы. Об этом сообщил источник в политэлитах. Он займет пост заместителя руководителя департамента ЖКХ. «В понедельник у Удальева первый рабочий день», — отметил источник. Антон Удальев не ответил на звонок URA.RU. О том, что Удальев переходит на работу в Москву, стало известно в конце января. Он сложил полномочия на февральском заседании заксобрания. В комитете его сменил советник губернатора Павел Черепанов. Обсуждается, что в округе №17, который представлял Удальев, основным кандидатом будет саночник Альберт Демченко. Ранее Удальев работал вице-премьером по ЖКХ в правительстве экс-губернатора Максима Решетникова
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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