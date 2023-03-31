«Госуслуги» убрали кнопку удаления профиля. Скрин

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Удалить профиль на «Госуслуги» можно теперь только через запрос в Центр обслуживания Фото:

На портале «Госуслуги» убрали кнопку удаления профиля. Теперь удалить его можно только через личный запрос в Центр обслуживания.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Минцифры. Ответ ожидается.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что повестка через «Госулуги» будет приравнена к личному ее вручению. При этом он подчеркнул, что удаление профиля на портале будет приравнено к уклонению от военной службы.

На портале «Госуслуги» теперь нельзя самостоятельно удалить профиль
На портале «Госуслуги» теперь нельзя самостоятельно удалить профиль

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На портале «Госуслуги» убрали кнопку удаления профиля. Теперь удалить его можно только через личный запрос в Центр обслуживания. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Минцифры. Ответ ожидается. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что повестка через «Госулуги» будет приравнена к личному ее вручению. При этом он подчеркнул, что удаление профиля на портале будет приравнено к уклонению от военной службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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