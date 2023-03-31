Удалить профиль на «Госуслуги» можно теперь только через запрос в Центр обслуживания
На портале «Госуслуги» убрали кнопку удаления профиля. Теперь удалить его можно только через личный запрос в Центр обслуживания.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Минцифры. Ответ ожидается.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что повестка через «Госулуги» будет приравнена к личному ее вручению. При этом он подчеркнул, что удаление профиля на портале будет приравнено к уклонению от военной службы.
На портале «Госуслуги» теперь нельзя самостоятельно удалить профиль
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