Если Финляндия вступит в НАТО в ближайшее время, то у границы с Россией могут разместиться войска альянса. Так считает политолог Дмитрий Солонников.
«Войска НАТО теперь, возможно, появятся на границе с Россией. <…> В Финляндии через какое-то время появится ядерное оружие, аэродромы с базированием американских и европейских самолетов, корабли НАТО, оружие», — поясняет Дмитрий Солонников в беседе с Пятым каналом. В свою очередь политолог предполагает, что РФ предпримет ответные действия на такую угрозу. По его словам, Россия планирует создать отдельный Ленинградский военный округ и увеличить количество российских солдат на границе с Финляндией.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Финляндия формально вступит в альянс в ближайшие дни. Вступление страны в НАТО уже одобрила Турция, Венгрия и другие страны. Финляндия уже формально присоединилась к антироссийскому блоку, подчеркнул политолог Владимир Шаповалов.
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