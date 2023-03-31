Политолог Солонников: Финляндия поставит на границе с Россией войска НАТО. Видео

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Войска НАТО появятся на границе с РФ из-за Финляндии, прогнозирует Дмитрий Солонников Фото:
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Если Финляндия вступит в НАТО в ближайшее время, то у границы с Россией могут разместиться войска альянса. Так считает политолог Дмитрий Солонников.

«Войска НАТО теперь, возможно, появятся на границе с Россией. <…> В Финляндии через какое-то время появится ядерное оружие, аэродромы с базированием американских и европейских самолетов, корабли НАТО, оружие», — поясняет Дмитрий Солонников в беседе с Пятым каналом. В свою очередь политолог предполагает, что РФ предпримет ответные действия на такую угрозу. По его словам, Россия планирует создать отдельный Ленинградский военный округ и увеличить количество российских солдат на границе с Финляндией.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Финляндия формально вступит в альянс в ближайшие дни. Вступление страны в НАТО уже одобрила Турция, Венгрия и другие страны. Финляндия уже формально присоединилась к антироссийскому блоку, подчеркнул политолог Владимир Шаповалов.

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Если Финляндия вступит в НАТО в ближайшее время, то у границы с Россией могут разместиться войска альянса. Так считает политолог Дмитрий Солонников. «Войска НАТО теперь, возможно, появятся на границе с Россией. <…> В Финляндии через какое-то время появится ядерное оружие, аэродромы с базированием американских и европейских самолетов, корабли НАТО, оружие», — поясняет Дмитрий Солонников в беседе с Пятым каналом. В свою очередь политолог предполагает, что РФ предпримет ответные действия на такую угрозу. По его словам, Россия планирует создать отдельный Ленинградский военный округ и увеличить количество российских солдат на границе с Финляндией. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Финляндия формально вступит в альянс в ближайшие дни. Вступление страны в НАТО уже одобрила Турция, Венгрия и другие страны. Финляндия уже формально присоединилась к антироссийскому блоку, подчеркнул политолог Владимир Шаповалов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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