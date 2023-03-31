В Верховной Раде объяснили нежелание восстанавливать Бучу

Власти Украины намеренно не восстанавливает Бучу за бюджетные средства, чтобы сохранить «картинку горя» для Запада. Таким образом Киеву будет легче просить о помощи, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«Если что-то и делается, то силами либо местных мэров, либо волонтерами. Получаются такие себе „потемкинские деревни“, только наоборот, вместо фейкового благоденствия — фейковое сочувствие и помощь», — написал Дубинский в telegram-канале.
Ранее украинская сторона в апреле 2022 года обвинила российских военных в убийстве мирных жителей в Буче. В Минобороны России ответили, что все опубликованные украинскими СМИ фотографии и видео являются фейком. В ведомстве отметили, что за время нахождения этого населенного пункта под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Президент РФ Владимир Путин также уверил, что Россия не имеет никакого отношения к трагедии.
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Власти Украины намеренно не восстанавливает Бучу за бюджетные средства, чтобы сохранить «картинку горя» для Запада. Таким образом Киеву будет легче просить о помощи, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. «Если что-то и делается, то силами либо местных мэров, либо волонтерами. Получаются такие себе „потемкинские деревни“, только наоборот, вместо фейкового благоденствия — фейковое сочувствие и помощь», — написал Дубинский в telegram-канале. Ранее украинская сторона в апреле 2022 года обвинила российских военных в убийстве мирных жителей в Буче. В Минобороны России ответили, что все опубликованные украинскими СМИ фотографии и видео являются фейком. В ведомстве отметили, что за время нахождения этого населенного пункта под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Президент РФ Владимир Путин также уверил, что Россия не имеет никакого отношения к трагедии.