В Верховной Раде объяснили нежелание восстанавливать Бучу

Депутат Рады Дубинский: Киев не восстанавливает Бучу ради сохранения «картинки горя» для Запада

01 апреля 2023 в 01:34 Размер текста - 17 +

Киев не восстанавливает Бучу, чтобы было легче просить помощь у Запада Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украины намеренно не восстанавливает Бучу за бюджетные средства, чтобы сохранить «картинку горя» для Запада. Таким образом Киеву будет легче просить о помощи, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. «Если что-то и делается, то силами либо местных мэров, либо волонтерами. Получаются такие себе „потемкинские деревни“, только наоборот, вместо фейкового благоденствия — фейковое сочувствие и помощь», — написал Дубинский в telegram-канале. Ранее украинская сторона в апреле 2022 года обвинила российских военных в убийстве мирных жителей в Буче. В Минобороны России ответили, что все опубликованные украинскими СМИ фотографии и видео являются фейком. В ведомстве отметили, что за время нахождения этого населенного пункта под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Президент РФ Владимир Путин также уверил, что Россия не имеет никакого отношения к трагедии.

Власти Украины намеренно не восстанавливает Бучу за бюджетные средства, чтобы сохранить «картинку горя» для Запада. Таким образом Киеву будет легче просить о помощи, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. «Если что-то и делается, то силами либо местных мэров, либо волонтерами. Получаются такие себе „потемкинские деревни“, только наоборот, вместо фейкового благоденствия — фейковое сочувствие и помощь», — написал Дубинский в telegram-канале. Ранее украинская сторона в апреле 2022 года обвинила российских военных в убийстве мирных жителей в Буче. В Минобороны России ответили, что все опубликованные украинскими СМИ фотографии и видео являются фейком. В ведомстве отметили, что за время нахождения этого населенного пункта под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Президент РФ Владимир Путин также уверил, что Россия не имеет никакого отношения к трагедии.