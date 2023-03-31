Челябинский таксист сдал в ломбард телефон пассажира

Присвоить оставленный кем-то телефон — это кража, а не находка Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Челябинске водитель такси сдал в ломбард телефон, забытый пассажиром в салоне автомобиля. Об этом сообщило ГУ МВД России по Челябинской области.

«В отдел полиции „Тракторозаводский“ УМВД России по городу Челябинску обратился местный житель, 1993 года рождения, с заявлением об утере сотового телефона, стоимостью 23 000 рублей, предположив, что мог оставить гаджет в салоне такси. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, включая отработку мест возможного сбыта похищенного, сотрудники отдела уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее несудимый водитель такси, 1997 года рождения», — сообщила пресс-служба ГУ МВД региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, таксист заметил в салоне автомобиля оставленный клиентом сотовый телефон и присвоил его себе. Телефон водитель сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил.

Следователями отдела полиции «Тракторозаводский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сотрудники полиции напоминают гражданам, что присвоение найденного чужого сотового телефона или другого имущества является преступлением. Если гражданин нашел чужую вещь и не предпринял мер к нахождению ее владельца, в том числе с помощью обращения в органы внутренних дел, это считается кражей.

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