Зеленский наложил санкции на тюменский завод, комплектующий подводные лодки и авиацию

Владимир Зеленский впервые ввел санкции против тюменских предприятий Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Тюменского Электромеханического завода. Соответствующий документ опубликовали на сайте главы украинского государства. Данное предприятие сотрудничает с Минобороны России и производит комплектующие для подводных лодок и авиации.

«Юридические лица, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры <…> Акционерное общество „Тюменский Электромеханический завод“. Срок санкций — 10 лет», — указано в документе. С этой и другими компаниями из списка будут заморожены торговые операции, им также заблокируют любые имеющиеся на Украине активы и запретят работу на территории этой страны.

Завод работает с Министерством обороны РФ и является единственным предприятием в России, которое производит некоторые виды авиационной продукции. «Основным направление деятельности на протяжении многих лет являлось выполнение заказов Министерства обороны по укреплению обороноспособности страны, в частности комплектование авиации, подводных лодок, космических ракетных комплексов», — указано на сайте предприятия. Также там занимаются гражданской продукцией, в частности котельной автоматикой и электроподогревателями для автомобилей.

Ранее Зеленский вводил санкции относительно Тюменской области только против физических лиц. Так, в конце февраля под ограничения попал детский омбудсмен региона. В сентябре 2022 года в списке оказались и политики, представляющие Тюмень на федеральном уровне.