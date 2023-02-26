Зеленский добавил в свой санкционный список детского омбудсмена Тюменской области

27 февраля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Степанов попал под украинские санкции Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов попал под санкции президента Украины Владимира Зеленского. Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте главы страны. «Физические лица, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры <…> Степанов Андрей Эдуардович — гражданин Российской Федерации», — указано в новом санкционном списке. Срок действия ограничений составляет 50 лет. Омбудсмену заморозят счета и запретят въезд в страну. Санкции были введены на фоне спецоперации, которую РФ проводит на Украине с 24 февраля. Одной из основных ее целей является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ. Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский ввел санкции также против тюменских политиков. За пару месяцев до этого его список пополнили ректоры местных вузов.

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов попал под санкции президента Украины Владимира Зеленского. Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте главы страны. «Физические лица, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры <…> Степанов Андрей Эдуардович — гражданин Российской Федерации», — указано в новом санкционном списке. Срок действия ограничений составляет 50 лет. Омбудсмену заморозят счета и запретят въезд в страну. Санкции были введены на фоне спецоперации, которую РФ проводит на Украине с 24 февраля. Одной из основных ее целей является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ. Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский ввел санкции также против тюменских политиков. За пару месяцев до этого его список пополнили ректоры местных вузов.