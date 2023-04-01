Экс-советник главы Пентагона заявил о скорой сдаче ВСУ в Артемовске

Причиной скорой сдачи Артемовска (Бахмута) для ВСУ (Вооруженных сил Украины) станет отсутствие доступа к снабжению украинских подразделений. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, экс-разведчик США Дуглас Макгрегор.
«Бахмут практически пал, поскольку до украинских подразделений в городе невозможно добраться», — сказал Макгрегор на своем youtube-канале. Он пояснил, что сейчас ВСУ находятся там «сами по себе», что и приведет к скорой капитуляции войск. Также он допустил, что часть украинских бойцов уже сложила оружие.
Ранее украинский боевик рассказал о плачевной ситуации в Артемовске, передает Пятый канал. Он поделился мнением, что Украине уже нет смысла удерживать город из-за огромных потерь ВСУ. Сообщалось, что общие потери украинских солдат в Бахмуте составляют 450-480 человек в сутки. Порядка 150 человек в день получают тяжелые ранения.
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Причиной скорой сдачи Артемовска (Бахмута) для ВСУ (Вооруженных сил Украины) станет отсутствие доступа к снабжению украинских подразделений. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, экс-разведчик США Дуглас Макгрегор. «Бахмут практически пал, поскольку до украинских подразделений в городе невозможно добраться», — сказал Макгрегор на своем youtube-канале. Он пояснил, что сейчас ВСУ находятся там «сами по себе», что и приведет к скорой капитуляции войск. Также он допустил, что часть украинских бойцов уже сложила оружие. Ранее украинский боевик рассказал о плачевной ситуации в Артемовске, передает Пятый канал. Он поделился мнением, что Украине уже нет смысла удерживать город из-за огромных потерь ВСУ. Сообщалось, что общие потери украинских солдат в Бахмуте составляют 450-480 человек в сутки. Порядка 150 человек в день получают тяжелые ранения.