Экс-советник главы Пентагона заявил о скорой сдаче ВСУ в Артемовске

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: украинским военным в Артемовске придется сдаться из-за невозможности пополнения арсенала

01 апреля 2023 в 19:26 Размер текста - 17 +

Бойцы ВСУ начинают сдаваться в Артемовске, заявил Дуглас Макгрегор Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Причиной скорой сдачи Артемовска (Бахмута) для ВСУ (Вооруженных сил Украины) станет отсутствие доступа к снабжению украинских подразделений. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, экс-разведчик США Дуглас Макгрегор. «Бахмут практически пал, поскольку до украинских подразделений в городе невозможно добраться», — сказал Макгрегор на своем youtube-канале . Он пояснил, что сейчас ВСУ находятся там «сами по себе», что и приведет к скорой капитуляции войск. Также он допустил, что часть украинских бойцов уже сложила оружие. Ранее украинский боевик рассказал о плачевной ситуации в Артемовске, передает Пятый канал. Он поделился мнением, что Украине уже нет смысла удерживать город из-за огромных потерь ВСУ. Сообщалось, что общие потери украинских солдат в Бахмуте составляют 450-480 человек в сутки. Порядка 150 человек в день получают тяжелые ранения.

Причиной скорой сдачи Артемовска (Бахмута) для ВСУ (Вооруженных сил Украины) станет отсутствие доступа к снабжению украинских подразделений. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, экс-разведчик США Дуглас Макгрегор. «Бахмут практически пал, поскольку до украинских подразделений в городе невозможно добраться», — сказал Макгрегор на своем youtube-канале. Он пояснил, что сейчас ВСУ находятся там «сами по себе», что и приведет к скорой капитуляции войск. Также он допустил, что часть украинских бойцов уже сложила оружие. Ранее украинский боевик рассказал о плачевной ситуации в Артемовске, передает Пятый канал. Он поделился мнением, что Украине уже нет смысла удерживать город из-за огромных потерь ВСУ. Сообщалось, что общие потери украинских солдат в Бахмуте составляют 450-480 человек в сутки. Порядка 150 человек в день получают тяжелые ранения.