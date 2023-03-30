RT: потери ВСУ в Бахмуте выросли до 500 человек в день

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Вооруженные силы Украины. stock, военные, украина, ВСУ, stock
Потери ВСУ составляют до 500 человек в день с учетом раненных и пропавших без вести, сообщает агентство Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В марте общие потери солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в битвах за Бахмут (Артемовск) составляют 450-480 человек. В это число входят также раненые, пленные и пропавшие без вести.

«С учетом убитых, раненых, пленных и пропавших без вести общие безвозвратные потери украинских войск на Бахмутском направлении в марте составили 450—480 человек в сутки», — сообщают авторы RT, ссылаясь на собственные данные. Они подчеркивают, что порядка 150 человек в день получают тяжелые ранения, а около 50 человек пропадают за сутки.

Также аналитики уверены, что большинство мужчин на Украине в возрасте до 50 лет, направленных украинским командованием на Бахмутское направление, не имеют боевого опыта. По их словам, солдаты, которые воюют за ВСУ, дезертируют со своих позиций уже через два дня. В среднем украинские солдаты воюют от 36 до 72 часов. По словам авторов агентства, ВСУ несут большие потери из-за потепления. Сейчас украинские бойцы не могут использовать проселочные дороги для эвакуации и логистики в целом.

Ранее сообщалось, что ВСУ ничего не смогут сделать для предотвращения собственного поражения. Они ничего не смогут сделать, чтобы помешать России победить, уверен офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, — защита мирного населения Донбасса. С августа прошлого года проходят бои за город Бахмут.

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В марте общие потери солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в битвах за Бахмут (Артемовск) составляют 450-480 человек. В это число входят также раненые, пленные и пропавшие без вести. «С учетом убитых, раненых, пленных и пропавших без вести общие безвозвратные потери украинских войск на Бахмутском направлении в марте составили 450—480 человек в сутки», — сообщают авторы RT, ссылаясь на собственные данные. Они подчеркивают, что порядка 150 человек в день получают тяжелые ранения, а около 50 человек пропадают за сутки. Также аналитики уверены, что большинство мужчин на Украине в возрасте до 50 лет, направленных украинским командованием на Бахмутское направление, не имеют боевого опыта. По их словам, солдаты, которые воюют за ВСУ, дезертируют со своих позиций уже через два дня. В среднем украинские солдаты воюют от 36 до 72 часов. По словам авторов агентства, ВСУ несут большие потери из-за потепления. Сейчас украинские бойцы не могут использовать проселочные дороги для эвакуации и логистики в целом. Ранее сообщалось, что ВСУ ничего не смогут сделать для предотвращения собственного поражения. Они ничего не смогут сделать, чтобы помешать России победить, уверен офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, — защита мирного населения Донбасса. С августа прошлого года проходят бои за город Бахмут.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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