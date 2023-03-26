Семья из Курганской области отдала свой автомобиль в зону СВО. Фото

27 марта 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Курганская семья отправили УАЗ военным в зону СВО (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Семья из села Мокроусово Курганской области отдала свой автомобиль УАЗ в зону спецоперации на Украине. Об этом сообщает местное издание в соцсети «ВКонтакте». «Семья Кривошеиных из Мокроусово передала автомобиль УАЗ в поддержку российских войск. Владимир Кривошеин со своим старшим сыном Максимом перегнали автомобиль в Екатеринбург, откуда его направили прямо на фронт к ребятам, которые отважно защищают Родину», — говорится в группе газеты «Восход» Мокроусовского муниципального округа. Ранее URA.RU писало, что курганские чиновники и предприниматели передали машину УАЗ в зону боевых действий в Донбассе. После такую же помощь оказали военным из зоны СВО участники путинского движения в Кургане. Они отправили отремонтированную технику и груз бойцам. Также сообщалось о том, что военнослужащие на фоне залпов артиллерии обратились к губернатору Шумкову и попросили прислать на фронт машину, квадрокоптеры и тепловизоры. Специальная военная операция была объявлена 24 февраля 2022 года. Ее основной миссией — защита Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. Также задачами ВС РФ на территории Украины являются демилитаризация и денацификация этой страны, заявлял президент России Владимир Путин. Семья из Курганской области отправила в зону спецоперации автомобиль УАЗ Фото: газета «Восход «Мокроусовский муниципальный округ» в соцсети «ВКонтакте»

Семья из села Мокроусово Курганской области отдала свой автомобиль УАЗ в зону спецоперации на Украине. Об этом сообщает местное издание в соцсети «ВКонтакте». «Семья Кривошеиных из Мокроусово передала автомобиль УАЗ в поддержку российских войск. Владимир Кривошеин со своим старшим сыном Максимом перегнали автомобиль в Екатеринбург, откуда его направили прямо на фронт к ребятам, которые отважно защищают Родину», — говорится в группе газеты «Восход» Мокроусовского муниципального округа. Ранее URA.RU писало, что курганские чиновники и предприниматели передали машину УАЗ в зону боевых действий в Донбассе. После такую же помощь оказали военным из зоны СВО участники путинского движения в Кургане. Они отправили отремонтированную технику и груз бойцам. Также сообщалось о том, что военнослужащие на фоне залпов артиллерии обратились к губернатору Шумкову и попросили прислать на фронт машину, квадрокоптеры и тепловизоры. Специальная военная операция была объявлена 24 февраля 2022 года. Ее основной миссией — защита Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. Также задачами ВС РФ на территории Украины являются демилитаризация и денацификация этой страны, заявлял президент России Владимир Путин.