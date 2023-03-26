26 марта 2023
25 марта 2023
24 марта 2023

Семья из Курганской области отдала свой автомобиль в зону СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Передача машин УАЗ в зону СВО. Курган, уаз, уаз буханка, комби
Курганская семья отправили УАЗ военным в зону СВО (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Семья из села Мокроусово Курганской области отдала свой автомобиль УАЗ в зону спецоперации на Украине. Об этом сообщает местное издание в соцсети «ВКонтакте».

«Семья Кривошеиных из Мокроусово передала автомобиль УАЗ в поддержку российских войск. Владимир Кривошеин со своим старшим сыном Максимом перегнали автомобиль в Екатеринбург, откуда его направили прямо на фронт к ребятам, которые отважно защищают Родину», — говорится в группе газеты «Восход» Мокроусовского муниципального округа.

Ранее URA.RU писало, что курганские чиновники и предприниматели передали машину УАЗ в зону боевых действий в Донбассе. После такую же помощь оказали военным из зоны СВО участники путинского движения в Кургане. Они отправили отремонтированную технику и груз бойцам. Также сообщалось о том, что военнослужащие на фоне залпов артиллерии обратились к губернатору Шумкову и попросили прислать на фронт машину, квадрокоптеры и тепловизоры.

Специальная военная операция была объявлена 24 февраля 2022 года. Ее основной миссией — защита Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. Также задачами ВС РФ на территории Украины являются демилитаризация и денацификация этой страны, заявлял президент России Владимир Путин.

Отправка УАЗ в зону СВО
Семья из Курганской области отправила в зону спецоперации автомобиль УАЗ
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Семья из села Мокроусово Курганской области отдала свой автомобиль УАЗ в зону спецоперации на Украине. Об этом сообщает местное издание в соцсети «ВКонтакте». «Семья Кривошеиных из Мокроусово передала автомобиль УАЗ в поддержку российских войск. Владимир Кривошеин со своим старшим сыном Максимом перегнали автомобиль в Екатеринбург, откуда его направили прямо на фронт к ребятам, которые отважно защищают Родину», — говорится в группе газеты «Восход» Мокроусовского муниципального округа. Ранее URA.RU писало, что курганские чиновники и предприниматели передали машину УАЗ в зону боевых действий в Донбассе. После такую же помощь оказали военным из зоны СВО участники путинского движения в Кургане. Они отправили отремонтированную технику и груз бойцам. Также сообщалось о том, что военнослужащие на фоне залпов артиллерии обратились к губернатору Шумкову и попросили прислать на фронт машину, квадрокоптеры и тепловизоры. Специальная военная операция была объявлена 24 февраля 2022 года. Ее основной миссией — защита Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. Также задачами ВС РФ на территории Украины являются демилитаризация и денацификация этой страны, заявлял президент России Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...