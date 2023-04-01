The Times предупредила Украину о скрытых возможностях РФ 02 апреля 2023 в 13:19 Размер текста - 17 + Украине нужно осознавать возможности российской армии, считает политолог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У России есть скрытый потенциал, который она может использовать в конфликте на Украине. Об этом написал политолог, профессор международной политики Нью-Йоркского университета Марк Галеотти для британской газеты The Times. «Осознавая огромные скрытые возможности России, Украина должна попытаться предотвратить превращение конфликта в грубый, изнурительный бой на истощение», — передает издание . Автор отметил, что Украина надеется на успешное наступление весной-летом, которое заставит российскую армию отступить. Но Киеву нужно быть готовым, что вместо этого конфликт окажется затяжным, считает Галеотти. Ранее американский журналист Лоуренс Норман написал, что в конфликте на Украине время на стороне России. Западные лидеры отправляют Украине тяжелую технику, так как считают, что армия РФ одержит победу, отмечал журналист. Британия собирается поставить 14 танков Challenger 2, сообщает деловое издание «Взгляд». Советник по национальной безопасности премьера Великобритании Там Барроу призвал завершить конфликт на Украине с помощью вооружения. У России есть скрытый потенциал, который она может использовать в конфликте на Украине. Об этом написал политолог, профессор международной политики Нью-Йоркского университета Марк Галеотти для британской газеты The Times. «Осознавая огромные скрытые возможности России, Украина должна попытаться предотвратить превращение конфликта в грубый, изнурительный бой на истощение», — передает издание. Автор отметил, что Украина надеется на успешное наступление весной-летом, которое заставит российскую армию отступить. Но Киеву нужно быть готовым, что вместо этого конфликт окажется затяжным, считает Галеотти. Ранее американский журналист Лоуренс Норман написал, что в конфликте на Украине время на стороне России. Западные лидеры отправляют Украине тяжелую технику, так как считают, что армия РФ одержит победу, отмечал журналист. Британия собирается поставить 14 танков Challenger 2, сообщает деловое издание «Взгляд». Советник по национальной безопасности премьера Великобритании Там Барроу призвал завершить конфликт на Украине с помощью вооружения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям