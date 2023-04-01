01 апреля 2023
31 марта 2023

В Челябинской области пешеход погиб под колесами УАЗа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь. Челябинск, минздрав, реанимация, медицина, врач, медик, скорая помошь
Смертельное ДТП произошло на автодороге Озерск-Метлино Фото:

В Челябинской области на территории Озерского городского округа водитель УАЗа сбил двух пешеходов, один из них погиб. Об этом сообщило Управление Госавтоинспекции Челябинской области.

«Сегодня ночью, 02.04.2023 года, около 00:05 часов на 10 км автодороги Озерск — Метлино на территории Озерского городского округа, водитель, мужчина 1977 года рождения, управляя автомобилем УАЗ 220694, совершил наезд на двух пешеходов, идущих по проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП пешеход 1993 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении областной ГИБДД.

Второй пешеход 1990 года рождения, по данным Госавтоинспекции, получил телесные повреждения и был госпитализирован с переломом левой руки. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

В конце марта в Магнитогорске пенсионер погиб, переходя дорогу. Также в конце марта пять молодых людей погибли в ДТП на трассе в Троицком районе, когда их ВАЗ столкнулся с фурой.

Пешеходы шли в попутном направлении по ночной дороге
Пешеходы шли в попутном направлении по ночной дороге
В результате наезда УАЗа один молодой человек погиб, у другого сломана рука
В результате наезда УАЗа один молодой человек погиб, у другого сломана рука

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В Челябинской области на территории Озерского городского округа водитель УАЗа сбил двух пешеходов, один из них погиб. Об этом сообщило Управление Госавтоинспекции Челябинской области. «Сегодня ночью, 02.04.2023 года, около 00:05 часов на 10 км автодороги Озерск — Метлино на территории Озерского городского округа, водитель, мужчина 1977 года рождения, управляя автомобилем УАЗ 220694, совершил наезд на двух пешеходов, идущих по проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП пешеход 1993 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении областной ГИБДД. Второй пешеход 1990 года рождения, по данным Госавтоинспекции, получил телесные повреждения и был госпитализирован с переломом левой руки. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия. В конце марта в Магнитогорске пенсионер погиб, переходя дорогу. Также в конце марта пять молодых людей погибли в ДТП на трассе в Троицком районе, когда их ВАЗ столкнулся с фурой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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