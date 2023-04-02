«Рада»: детей в Авдеевке прячут от принудительной эвакуации

02 апреля 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

Власти Украины сталкиваются с трудностями в процессе принудительной эвакуации детей, заявил Виталий Барабаш Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украины выражают недовольство по поводу того, что жители города Авдеевка, который располагается на территории, принадлежащей украинской власти, прячут своих детей от принудительной эвакуации. Об этом рассказал начальник городской военной администрации Виталий Барабаш. «Родители в Авдеевке прячут своих детей, чтобы их не вывозили украинские власти, это вверх безответственности», — передает слова Барабаша украинский телеканал «Рада». Он добавил, что власти Украины сталкиваются со сложностями по поиску детей, которые находятся не у родителей, а у их родственников, так как те не дают точный адрес их местонахождения. Ранее сообщалось о том, что власти Украины также планируют вывоз детей-сирот из города Славянска. Отмечается, что в случае отказа опекунов в предоставлении детей для эвакуации их лишат прав и обязанностей опекунства.

Власти Украины выражают недовольство по поводу того, что жители города Авдеевка, который располагается на территории, принадлежащей украинской власти, прячут своих детей от принудительной эвакуации. Об этом рассказал начальник городской военной администрации Виталий Барабаш. «Родители в Авдеевке прячут своих детей, чтобы их не вывозили украинские власти, это вверх безответственности», — передает слова Барабаша украинский телеканал «Рада». Он добавил, что власти Украины сталкиваются со сложностями по поиску детей, которые находятся не у родителей, а у их родственников, так как те не дают точный адрес их местонахождения. Ранее сообщалось о том, что власти Украины также планируют вывоз детей-сирот из города Славянска. Отмечается, что в случае отказа опекунов в предоставлении детей для эвакуации их лишат прав и обязанностей опекунства.