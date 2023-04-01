Мобилизованные из Радужного благодарны землякам за поддержку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мобилизованный из Радужного (ХМАО) Руслан Аликин во время разговора с мэром города Натальей Гулиной, поделился, что для солдат особенно ценны детские письма и рисунки с самыми теплыми и важными словами. О прошедшей накануне беседе глава муниципалитета рассказала в своем telegram-канале.

«На днях общалась с Русланом Аликиным, мобилизованным в сентябре прошлого года. Он передал всем радужнинцам огромный привет и благодарность от всех бойцов за всеобщую поддержку и гуманитарную помощь. Для них особенно ценны детские письма и рисунки с самыми теплыми и важными словами», — передает Наталья Гулина.

Она отметила, что постоянно находится с мобилизованными из Радужного на связи. Мэр поблагодарила бойцов за то, что не забывают, звонят и пишут ей в мессенджерах.

Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков выполнил просьбу мобилизованного из Сургута Александра Попушного. Он доставил в зону СВО необходимое оборудование, снаряжение и автомобиль УАЗ.