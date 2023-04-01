01 апреля 2023
31 марта 2023

Мобилизованный из ХМАО поделился, что ценно для бойца в зоне СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обучение и досуг военнослужащих на Свердловском полигоне и в 32-м военном городке. Екатеринбург, зима, военные, окоп, маскхалат, солдат, зимняя война, сво, война зимой
Мобилизованные из Радужного благодарны землякам за поддержку Фото:

Мобилизованный из Радужного (ХМАО) Руслан Аликин во время разговора с мэром города Натальей Гулиной, поделился, что для солдат особенно ценны детские письма и рисунки с самыми теплыми и важными словами. О прошедшей накануне беседе глава муниципалитета рассказала в своем telegram-канале.

«На днях общалась с Русланом Аликиным, мобилизованным в сентябре прошлого года. Он передал всем радужнинцам огромный привет и благодарность от всех бойцов за всеобщую поддержку и гуманитарную помощь. Для них особенно ценны детские письма и рисунки с самыми теплыми и важными словами», — передает Наталья Гулина.

Она отметила, что постоянно находится с мобилизованными из Радужного на связи. Мэр поблагодарила бойцов за то, что не забывают, звонят и пишут ей в мессенджерах.

Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков выполнил просьбу мобилизованного из Сургута Александра Попушного. Он доставил в зону СВО необходимое оборудование, снаряжение и автомобиль УАЗ.

Солдаты ценят детские письма с рисунками и теплыми словами
Солдаты ценят детские письма с рисунками и теплыми словами

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Мобилизованный из Радужного (ХМАО) Руслан Аликин во время разговора с мэром города Натальей Гулиной, поделился, что для солдат особенно ценны детские письма и рисунки с самыми теплыми и важными словами. О прошедшей накануне беседе глава муниципалитета рассказала в своем telegram-канале. «На днях общалась с Русланом Аликиным, мобилизованным в сентябре прошлого года. Он передал всем радужнинцам огромный привет и благодарность от всех бойцов за всеобщую поддержку и гуманитарную помощь. Для них особенно ценны детские письма и рисунки с самыми теплыми и важными словами», — передает Наталья Гулина. Она отметила, что постоянно находится с мобилизованными из Радужного на связи. Мэр поблагодарила бойцов за то, что не забывают, звонят и пишут ей в мессенджерах. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков выполнил просьбу мобилизованного из Сургута Александра Попушного. Он доставил в зону СВО необходимое оборудование, снаряжение и автомобиль УАЗ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...