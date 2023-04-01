Легендарного курганского атамана посмертно наградили медалью «Доброволец». Фото, видео

02 апреля 2023 в 21:04 Размер текста - 17 +

Валерия Попова не стало в 2021 году Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине От имени Казачьей национальной гвардии посмертно медалью «Доброволец — ставший на защиту Родины» был награжден курганский атаман Валерий Попов. Отличительный знак принял его сын Сергей Попов, рассказали URA.RU представители казачьего сообщества. «Сегодня в Севастополе вручили медаль добровольца сыну генерала Попова. Он продолжает казачью деятельность своего отца и сейчас находится в служебной поездке в Крыму. Награда курганскому атаману была присвоена еще в 2019 году, но не было возможности ее вручить», — пояснили казаки. Легендарный казачий атаман Попов умер 25 августа 2021 года. В Курганской области он известен как защитник Донбасса и человек, переживший украинский плен. После плена он писал президенту РФ Владимиру Путину, где призывал использовать казаков для международных миротворческих операций. Попов не раз был удостоен госнаград. В Курган на похороны атамана съехались казаки со всей России, в том числе и принимавшие участие в боях в Донбассе. Похоронная процессия из почти 40 человек прошла по улицам города 28 августа. Награду принял сын легендарного атамана Фото: Севастопольский казачий округ

От имени Казачьей национальной гвардии посмертно медалью «Доброволец — ставший на защиту Родины» был награжден курганский атаман Валерий Попов. Отличительный знак принял его сын Сергей Попов, рассказали URA.RU представители казачьего сообщества. «Сегодня в Севастополе вручили медаль добровольца сыну генерала Попова. Он продолжает казачью деятельность своего отца и сейчас находится в служебной поездке в Крыму. Награда курганскому атаману была присвоена еще в 2019 году, но не было возможности ее вручить», — пояснили казаки. Легендарный казачий атаман Попов умер 25 августа 2021 года. В Курганской области он известен как защитник Донбасса и человек, переживший украинский плен. После плена он писал президенту РФ Владимиру Путину, где призывал использовать казаков для международных миротворческих операций. Попов не раз был удостоен госнаград. В Курган на похороны атамана съехались казаки со всей России, в том числе и принимавшие участие в боях в Донбассе. Похоронная процессия из почти 40 человек прошла по улицам города 28 августа.