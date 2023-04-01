01 апреля 2023
31 марта 2023

Легендарного курганского атамана посмертно наградили медалью «Доброволец». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с атаманом Поповым. Курган, попов валерий
Валерия Попова не стало в 2021 году Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

От имени Казачьей национальной гвардии посмертно медалью «Доброволец — ставший на защиту Родины» был награжден курганский атаман Валерий Попов. Отличительный знак принял его сын Сергей Попов, рассказали URA.RU представители казачьего сообщества.

«Сегодня в Севастополе вручили медаль добровольца сыну генерала Попова. Он продолжает казачью деятельность своего отца и сейчас находится в служебной поездке в Крыму. Награда курганскому атаману была присвоена еще в 2019 году, но не было возможности ее вручить», — пояснили казаки.

Легендарный казачий атаман Попов умер 25 августа 2021 года. В Курганской области он известен как защитник Донбасса и человек, переживший украинский плен. После плена он писал президенту РФ Владимиру Путину, где призывал использовать казаков для международных миротворческих операций. Попов не раз был удостоен госнаград. В Курган на похороны атамана съехались казаки со всей России, в том числе и принимавшие участие в боях в Донбассе. Похоронная процессия из почти 40 человек прошла по улицам города 28 августа.

Награду принял сын легендарного атамана
Награду принял сын легендарного атамана
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От имени Казачьей национальной гвардии посмертно медалью «Доброволец — ставший на защиту Родины» был награжден курганский атаман Валерий Попов. Отличительный знак принял его сын Сергей Попов, рассказали URA.RU представители казачьего сообщества. «Сегодня в Севастополе вручили медаль добровольца сыну генерала Попова. Он продолжает казачью деятельность своего отца и сейчас находится в служебной поездке в Крыму. Награда курганскому атаману была присвоена еще в 2019 году, но не было возможности ее вручить», — пояснили казаки. Легендарный казачий атаман Попов умер 25 августа 2021 года. В Курганской области он известен как защитник Донбасса и человек, переживший украинский плен. После плена он писал президенту РФ Владимиру Путину, где призывал использовать казаков для международных миротворческих операций. Попов не раз был удостоен госнаград. В Курган на похороны атамана съехались казаки со всей России, в том числе и принимавшие участие в боях в Донбассе. Похоронная процессия из почти 40 человек прошла по улицам города 28 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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