Челябинский детсад собрал вещи солдатам на фронт

В Челябинской области детский сад из поселка Первомайский Коркинского муниципального района собрал вещи для военных на фронт. Об этом сообщила Челябинская митрополия на своей странице в соцсети.
«Родители и дети детского сада №5 поселка Первомайский откликнулись на сбор помощи для российских военнослужащих. Пасхальный сбор организован приходом храма Покрова Пресвятой Богородицы поселка Первомайский к Пасхе Христовой», — говорится в группе «Челябинская митрополия» соцсети ВКонтакте.
Челябинская митрополия подчеркнула, что семьи воспитанников за очень короткий промежуток времени собрали три коробки необходимых вещей и продуктов. Они предназначаются для российских военных и мирных жителей Луганской народной республики.
Вчера волонтеры из Миасса сообщили о том, что нашли редкую запасную часть для автомобиля «Урал» на СВО. А Кизильский район отправил на фронт внедорожник.
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