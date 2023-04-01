Челябинский детсад собрал вещи солдатам на фронт

02 апреля 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Продукты и предметы гигиены предназначены солдатам и мирным жителям ЛНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Челябинской области детский сад из поселка Первомайский Коркинского муниципального района собрал вещи для военных на фронт. Об этом сообщила Челябинская митрополия на своей странице в соцсети. «Родители и дети детского сада №5 поселка Первомайский откликнулись на сбор помощи для российских военнослужащих. Пасхальный сбор организован приходом храма Покрова Пресвятой Богородицы поселка Первомайский к Пасхе Христовой», — говорится в группе «Челябинская митрополия» соцсети ВКонтакте. Челябинская митрополия подчеркнула, что семьи воспитанников за очень короткий промежуток времени собрали три коробки необходимых вещей и продуктов. Они предназначаются для российских военных и мирных жителей Луганской народной республики. Вчера волонтеры из Миасса сообщили о том, что нашли редкую запасную часть для автомобиля «Урал» на СВО. А Кизильский район отправил на фронт внедорожник.

В Челябинской области детский сад из поселка Первомайский Коркинского муниципального района собрал вещи для военных на фронт. Об этом сообщила Челябинская митрополия на своей странице в соцсети. «Родители и дети детского сада №5 поселка Первомайский откликнулись на сбор помощи для российских военнослужащих. Пасхальный сбор организован приходом храма Покрова Пресвятой Богородицы поселка Первомайский к Пасхе Христовой», — говорится в группе «Челябинская митрополия» соцсети ВКонтакте. Челябинская митрополия подчеркнула, что семьи воспитанников за очень короткий промежуток времени собрали три коробки необходимых вещей и продуктов. Они предназначаются для российских военных и мирных жителей Луганской народной республики. Вчера волонтеры из Миасса сообщили о том, что нашли редкую запасную часть для автомобиля «Урал» на СВО. А Кизильский район отправил на фронт внедорожник.