01 апреля 2023
31 марта 2023

Челябинский детсад собрал вещи солдатам на фронт

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев с ЛДНР. Екатеринбург, гуманитарная помощь, памперсы, гуманитарка, вещи для пострадавших, помощь беженцам, предметы гигиены
Продукты и предметы гигиены предназначены солдатам и мирным жителям ЛНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Челябинской области детский сад из поселка Первомайский Коркинского муниципального района собрал вещи для военных на фронт. Об этом сообщила Челябинская митрополия на своей странице в соцсети.

«Родители и дети детского сада №5 поселка Первомайский откликнулись на сбор помощи для российских военнослужащих. Пасхальный сбор организован приходом храма Покрова Пресвятой Богородицы поселка Первомайский к Пасхе Христовой», — говорится в группе «Челябинская митрополия» соцсети ВКонтакте.

Челябинская митрополия подчеркнула, что семьи воспитанников за очень короткий промежуток времени собрали три коробки необходимых вещей и продуктов. Они предназначаются для российских военных и мирных жителей Луганской народной республики.

Вчера волонтеры из Миасса сообщили о том, что нашли редкую запасную часть для автомобиля «Урал» на СВО. А Кизильский район отправил на фронт внедорожник.

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В Челябинской области детский сад из поселка Первомайский Коркинского муниципального района собрал вещи для военных на фронт. Об этом сообщила Челябинская митрополия на своей странице в соцсети. «Родители и дети детского сада №5 поселка Первомайский откликнулись на сбор помощи для российских военнослужащих. Пасхальный сбор организован приходом храма Покрова Пресвятой Богородицы поселка Первомайский к Пасхе Христовой», — говорится в группе «Челябинская митрополия» соцсети ВКонтакте. Челябинская митрополия подчеркнула, что семьи воспитанников за очень короткий промежуток времени собрали три коробки необходимых вещей и продуктов. Они предназначаются для российских военных и мирных жителей Луганской народной республики. Вчера волонтеры из Миасса сообщили о том, что нашли редкую запасную часть для автомобиля «Урал» на СВО. А Кизильский район отправил на фронт внедорожник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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