Сенатор Цеков: в Крыму с иронией относятся к готовящемуся контрнаступлению ВСУ

03 апреля 2023 в 05:02 Размер текста - 17 +

В Крыму не снижается деловая активность и подготовка к курортному сезону Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Крыму россияне спокойно и с иронией относятся к готовящемуся контрнаступлению вооруженных сил Украины. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от республики Крым Сергей Цеков. «Я постоянно общаюсь с крымчанами. Половину своего рабочего времени я бываю в Крыму. С иронией воспринимают все. Смеемся над этими угрозами. Я понимаю, что эти угрозы являются признаком слабости. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов и Севастополь переименовывать собирается и мост разрушать, и экзекуции устраивать. Он понимает, что любое движение в сторону Крыма встретит сопротивление миллиона крымчан?», — сказал Сергей Цеков. Сенатор подчеркнул, что уровень деловой активности в Крыму не снижается. «Разнообразное строительство ведется по всей территории Крыма. Для того, чтобы курортный сезон прошел на неплохом уровне с учетом того, что самолеты не летают, но запускают дополнительные поезда из различных городов Российской Федерации. Можно посмотреть на цены на недвижимость. Если бы были большие переживания по тому, что происходит на Украине, то они цены бы упали, а они сохраняются на уровне», — сказал Сергей Цеков. В марте министр обороны Украины Резников заявил, что наступление ВСУ может начаться в конце весны. Он заявил, что на данный момент земля насыщена водой, из-за чего осложнено продвижение войск. Военный эксперт Михаил Тимошенко отметил, что крым соединяется с материком двумя узкими перешейками, что ограничивает возможности наступления ВСУ сухопутным путем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Крыму россияне спокойно и с иронией относятся к готовящемуся контрнаступлению вооруженных сил Украины. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от республики Крым Сергей Цеков. «Я постоянно общаюсь с крымчанами. Половину своего рабочего времени я бываю в Крыму. С иронией воспринимают все. Смеемся над этими угрозами. Я понимаю, что эти угрозы являются признаком слабости. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов и Севастополь переименовывать собирается и мост разрушать, и экзекуции устраивать. Он понимает, что любое движение в сторону Крыма встретит сопротивление миллиона крымчан?», — сказал Сергей Цеков. Сенатор подчеркнул, что уровень деловой активности в Крыму не снижается. «Разнообразное строительство ведется по всей территории Крыма. Для того, чтобы курортный сезон прошел на неплохом уровне с учетом того, что самолеты не летают, но запускают дополнительные поезда из различных городов Российской Федерации. Можно посмотреть на цены на недвижимость. Если бы были большие переживания по тому, что происходит на Украине, то они цены бы упали, а они сохраняются на уровне», — сказал Сергей Цеков. В марте министр обороны Украины Резников заявил, что наступление ВСУ может начаться в конце весны. Он заявил, что на данный момент земля насыщена водой, из-за чего осложнено продвижение войск. Военный эксперт Михаил Тимошенко отметил, что крым соединяется с материком двумя узкими перешейками, что ограничивает возможности наступления ВСУ сухопутным путем.