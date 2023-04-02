В Златоусте ребенок по шею провалился в лужу

В Златоусте Челябинской области ребенок по шею провалился в глубокую лужу. Об инциденте рассказали очевидцы в соцсетях.
«Сегодня в 19:50 около „Красного Белого“ в 3 микрорайоне упал мальчик в глубокую лужу, по горло провалился. Мама с ребенком забежала внутрь КБ и начала с него снимать промокшую насквозь одежду», — рассказали в сообществе «ЧП / ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте».
Автор сообщения уточнила, что сотрудница магазина дала ребенку свою куртку и полотенце. В паблике предположили, что в луже был открытый люк.
Ранее стало известно, что в Златоусте рядом с жилым домом ребенок провалился в открытый люк. Администрация города отреагировала на жалобы жителей и закрыла люк. Следственное управление СКР по Челябинской области начало проверку происшествия.
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