Пермский край оказался в конце рейтинга устойчивости регионов РФ

03 апреля 2023 в 02:52 Размер текста - 17 +

По итогам 2022 года в России среднемесячная зарплата выросла на 28,6% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермский край вошел в третью десятку рейтинга социально-экономической устойчивости по итогам 2022 года. С 24 места регион опустился на 28 из 35 возможных, сообщается в исследовании Фонда развития гражданского общества. «В третью десятку рейтинга вошли Хакасия и Томская область, Челябинская <…> и Пермский край. Место в исследовании по итогам 2022 года: 28. Сводная оценка (среднее место): 32,33», — приводят «Известия» данные исследования. Как отмечают авторы рейтинга, в России по итогам 2022 года среднемесячная зарплата выросла на 28,6 процента и на 10,4 процента подорожала стоимость жизни. Первое место в рейтинге устойчивости регионов занимает ЯНАО. Ранее URA.RU писало, что Пермь заняла первое место в рейтинге по темпам роста цен на жилье, продающееся на вторичном рынке. С начала 2023 года, по данным риелторской компании «Этажи», цены выросли на 3,61%.

Пермский край вошел в третью десятку рейтинга социально-экономической устойчивости по итогам 2022 года. С 24 места регион опустился на 28 из 35 возможных, сообщается в исследовании Фонда развития гражданского общества. «В третью десятку рейтинга вошли Хакасия и Томская область, Челябинская <…> и Пермский край. Место в исследовании по итогам 2022 года: 28. Сводная оценка (среднее место): 32,33», — приводят «Известия» данные исследования. Как отмечают авторы рейтинга, в России по итогам 2022 года среднемесячная зарплата выросла на 28,6 процента и на 10,4 процента подорожала стоимость жизни. Первое место в рейтинге устойчивости регионов занимает ЯНАО. Ранее URA.RU писало, что Пермь заняла первое место в рейтинге по темпам роста цен на жилье, продающееся на вторичном рынке. С начала 2023 года, по данным риелторской компании «Этажи», цены выросли на 3,61%.