02 апреля 2023
01 апреля 2023
31 марта 2023

Пермский край оказался в конце рейтинга устойчивости регионов РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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По итогам 2022 года в России среднемесячная зарплата выросла на 28,6% Фото:

Пермский край вошел в третью десятку рейтинга социально-экономической устойчивости по итогам 2022 года. С 24 места регион опустился на 28 из 35 возможных, сообщается в исследовании Фонда развития гражданского общества.

«В третью десятку рейтинга вошли Хакасия и Томская область, Челябинская <…> и Пермский край. Место в исследовании по итогам 2022 года: 28. Сводная оценка (среднее место): 32,33», — приводят «Известия» данные исследования.

Как отмечают авторы рейтинга, в России по итогам 2022 года среднемесячная зарплата выросла на 28,6 процента и на 10,4 процента подорожала стоимость жизни. Первое место в рейтинге устойчивости регионов занимает ЯНАО.

Ранее URA.RU писало, что Пермь заняла первое место в рейтинге по темпам роста цен на жилье, продающееся на вторичном рынке. С начала 2023 года, по данным риелторской компании «Этажи», цены выросли на 3,61%.

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Пермский край вошел в третью десятку рейтинга социально-экономической устойчивости по итогам 2022 года. С 24 места регион опустился на 28 из 35 возможных, сообщается в исследовании Фонда развития гражданского общества. «В третью десятку рейтинга вошли Хакасия и Томская область, Челябинская <…> и Пермский край. Место в исследовании по итогам 2022 года: 28. Сводная оценка (среднее место): 32,33», — приводят «Известия» данные исследования. Как отмечают авторы рейтинга, в России по итогам 2022 года среднемесячная зарплата выросла на 28,6 процента и на 10,4 процента подорожала стоимость жизни. Первое место в рейтинге устойчивости регионов занимает ЯНАО. Ранее URA.RU писало, что Пермь заняла первое место в рейтинге по темпам роста цен на жилье, продающееся на вторичном рынке. С начала 2023 года, по данным риелторской компании «Этажи», цены выросли на 3,61%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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